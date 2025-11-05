Antrenorul care i-a adus Stelei, în 1986, Cupa Campionilor Europeni, s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea.

Gigi Becali: ”Mâine-poimâine sunt și eu în coșciug, ce mare lucru?!”

Patronul de la FCSB, club ce se consideră a fi continuatoarea Stelei ’86, a vorbit în termini laudativi la adreesa legendarului antrenor și a transmis că fotbalul românesc a pierdut un om de mare calitate.

Apoi, când a fost întrebat dacă regretă conflictul pe care îl are cu legendele Stelei, în contextul pierderii lui Emeric Ienei, Becali a filozofat despre viață și despre cursul natural al vieții.

”Om de mare calitate, om bun, bun, Dumnezeu să-l ierte, să se ducă în rai, că era mare calitate de om! Era om de mare calitate. Vezi ce înseamnă când e omul bun, când moare îl laudă lumea și zice ‘om de mare calitate’, dar dacă e om rău, nu mai zice așa, zice ‘condoleanțe’. Dar nu zice ca la Ienei, ‘om de mare calitate’.

(n.r. Când vedeți că se duc ușor, ușor legendele de la Steaua, știind și războiul pe care îl aveți cu unele dintre ele, vă pare rău? Regretați că s-a ajuns într-o asemenea situație?) Păi, au murit împărați mari, și eu ce… mâine-poimâine sunt și eu în coșciug, ce mare lucru?! Toată lumea moare! Și eu, și tu, și copiii, și toți acolo ajungem! Nu există nimeni care scapă de acolo”, a spus Gigi Becali, conform Iamsport.

