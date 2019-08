FCSB - VITORIA, JOI 21.30 la Pro TV | "Daca nu faci fata presiunii, n-ai ce cauta la FCSB!" Mesajul lui Planici inainte de dubla din play-off-ul Europa League

Bogdan Planici este sigur ca FCSB isi va reveni in Liga 1 si se va lupta pentru titlu.

Bogdan Planici a primit la Gala Premiilor AFAN premiu pentru cel mai bun fundas central stanga din Liga 1. El a vorbit despre situatia din campionat si Europa League pentru FCSB.

"E o mare onoare sa primesc acest premiu. Sper ca alaturi de colegi sa continuam in acest mod, sa jucam la fel ca anul trecut iar rezultatele sa fie si mai bune. Trebuie sa demonstram asta joi cu Guimaraes. Este un meci mare, va fi mult mai greu decat meciurile cu Mlada Boleslav, trebuie sa dam tot ce avem mai bun, sa ne concentram foarte bine si sa ne studiem oponentul. Sper ca vom castiga si vom avea un rezultat bun inainte de mansa a doua.



Desigur ca e dificil (in campionat), Steaua e un club mare si asa ceva nu se poate intampla. Dar s-a intamplat si trebuie sa ne ridicam si trebuie sa castigam in weekend pentru ca suntem jos in clasament. Mai intai ne concentram pe meciul din Europa, e foarte important. Cred ca va fi mai mult bine in campionat daca trecem mai departe in Europa.



Exista presiune, desigur, dar la un asemenea club mereu exista presiune. Trebuie sa inveti sa faci fata presiunii. Oricine vine la Steaua trebuie sa stie ca joci cu presiune aici si daca nu poti sa joci avand aceasta presiune, nu esti facut pentru acest club.



Avem multi jucatori accidentati, asta e cea mai mare problema. Cand se vor intoarce, lucrurile vor fi mult mai bune lucrurile. Putem conta pe Gnohere (joi), a jucat aproape 30 de minute in ultimul meci. Sper sa joace ca anul trecut cand marca aproape in fiecare meci, sper sa inscrie si joi la Giurgiu.



E foarte complicat in campionat, suntem la 10 puncte de CFR, noi am complicat lucrurile si trebuie sa ne revenim" a spus Bogdan Planici.

Echipa ideala a sezonului 2018/2019:

Pigliacelli - Benzar, Vinicius, Planici, Camora - Cicaldau, Ianis Hagi, Dan Nistor - Tucudean, Man, Gnohere