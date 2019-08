FCSB - VITORIA, JOI 21.30 la PRO TV | Un fost jucator de la FCSB o stie perfect pe Vitoria: "E foarte greu sa se califice!" Ce scriu portughezii inaintea meciului: "E ridicol!"

Fost jucator la FCSB, Artur Jorge a prefata dubla din play-off-ul Europa League. Mansa tur este maine, in direct la Pro TV.

Artur Jorge a jucat doar un sezon la FCSB, insa a ramas conectat la ce se intampla la fosta echipa. El a vorbit despre situatia conationalului sau, Diogo Salomao, cel care a jucat doar cateva minute pentru FCSB insa Becali a anuntat ca nu va mai conta pe el.

"Toata situatia de la FCSB este ridicola. Nu este corect! Acest lucru nu are nicio legatura cu fotbalul. Salomao este un fotvalist foarte profesionist, un jucator foarte bun si are un CV excelent. Ii doresc tot binele din lume. Portughezii scriu doar despre situatia lui Diogo Salomao la Steaua. Nu este bine pentru Steaua si pentru imaginea fotbalului din Romania deoarece aceasta nu este adevarata imagine a oamenilor de acolo" a spus Arthur Jorge pentru Fanatik.

Despre dubla FCSB - Vitoria

Fundasul central de 25 de ani a jucat in sezonul 2017/2018 la FCSB, insa o stie mai bine in acest momente pe Vitoria Guimaraes. Jorge joace la Vitoria Setubal, echipa cu care a facut egal in ambele partide in sezonul trecut, scor 1-1.

"Daca ma uit la cum arata cele doua echipe acum, atunci pot spune ca Vitoria este mai puternica si poate castiga acest duel. Dar Steaua ramane o echipa istorica si cu un trecut istoric foarte mare în competitiile europene chiar daca trece printr-o perioada dificila. Deci acesta o fie un meci foarte dificil, dar eu o vad favorita pe Vitoria Guimaraes în acest meci.



Sincer, o sa fie foarte greu pentru Steaua. Totul este posibil, dar o sa fie foarte greu. Sa asteptam si sa vedem. Din pacate Steaua nu trece printr-un moment foarte bun acum. Cred ca Davidson si Rochinha pot pune probleme Stelei. Ei doi sunt foarte tehnici, rapizi si înscriu goluri foarte frumoase.



Dar ar trebui sa joace ca o echipa, sa fie uniti, sa respecte strategia antrenorului si sa profite de suportul fanilor. Trebuie sa obtina un rezultat bun pe teren propriu pentru a spera la grupele Europa League" a mai spus Artur Jorge.