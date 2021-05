DDB-ul face un anunt de ultima ora! Dupa ce au platit primele pentru ultimele doua victorii, fanii pregatesc un bonus si pentru un succes la Iasi

Suporterii incearca din toate puterila sa tina Dinamo in viata.

Este bine stiuta problema avuta de Dinamo cu Pablo Cortacero, patronul spaniol care a vrut sa distruga clubul, insa fanii nu au parasit niciodata echipa si trag cu dintii pentru a o tine in viata.

Acestia au oferit si o prima jucatorilor, dupa ultimele doua victorii din campionat, 2-0 cu Voluntari si 2-1 la Constanta, cu Viitorul, iar acum pregatesc o noua recompensa pentru fotbalisti, in cazul unui succes la Iasi.



"NU NE OPRIM! Am platit primele pentru ultimele 2 victorii ale echipei si pregatim alti 15.000€ pentru VICTORIA DE LA IASI. Suntem 15.000 de socios. 1 bilet costa 5 lei, adica 1€. Pare putin, dar cand acesti 5 lei se inmultesc cu 15.000 de oameni, INSEAMNA FOARTE MULT, pentru ca PUTINUL nostru pus laolalta se transforma in VICTORII si asta inseamna FOARTE MULT! CAINILOR, e nevoie de un efort din partea fiecaruia dintre noi. Strangem din dinti, echipa va face la fel pe teren si mergem mai departe", se arata in comunicatul pus pe pagina oficiala a Peluzei Catalin Hildan.