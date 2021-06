Primarul din Mioveni, dupa promovarea echipei locale: "S-au autodepasit!" Clubul va tinti castigarea unui trofeu inca din primul sezon

CS Mioveni a castigat barajul cu FC Hermanstadt si va evolua in prima divizie.

Promovarea a avut un impact urias, CS Mioveni revenind pe prima scena dupa o pauza de 9 ani. Anterior, echipa locala din orasul cu 30.000 de locuitori s-a mai duelat cu granzii in sezoanele 2008-1008 si 2011-2012, insa nu a reusit niciodata sa se mentina.

Astfel ca, primul obiectiv al echipei va fi salvarea de la retrogradare. Insa, foarte entuziasmati, argesenii se gandesc chiar la un trofeu: Cupa Romaniei, conform primarului Ion Georgescu.

"Vreau sa-i fericit pe jucatori pentru daruirea aratata in repriza a doua. S-au autodepasit si este meritul lor pentru aceasta promovare.

Vom vedea ce va fi. Am fost aseara entuziasmat, dar acum nu o s-o tinem toata saptamana asa. M-am bucurat pentru echipa, m-am bucurat pentru reusita profesorului Pelici. E un om deosebit, un mare caracter si cred ca va avea un parcurs foarte bun.

Daca n-am promovat direct, sansele erau doar teoretice in viziunea mea. La pauza, nu am crezut. Sa nu ai niciun sut pe poarta cu om in plus?! Presedintele clubului mi-a spus ca domnul Pelici i-a transmis la pauza sa stam linistiti, ca mai este o repriza.

Sper ca Alexandru Pelici sa castige Cupa Romaniei cu Mioveniul. Noi am mers pana in semifinale in aceasta competitie (n.r - in 2008).

Avem o traditie acolo. Personal, pentru mine e mai atractiva Cupa Romaniei. E o competitie mai scurta si e lupta dreapta acolo: pierzi sau castigi. La prima strigare, la ce am vorbit azi-noapte cu domnul Pelici, obiectivul ar fi Cupa Romaniei si mentinerea in Liga 1.

Nu exista o lupta cu FC Arges. Suntem argeseni cu totii si ne aducem aminte de vremurile de acum 10-15 ani, cand cele mai tari erau derby-urile locale. Astazi, FC Arges este mai valoroas decat CS Mioveni. Plus ca FC Arges are istorie, iar noi suntem un club mai tanar. Ne bucuram ca vom avea aceste meciuri si vom oferi spectacol sportiv argesenilor in fiecare week-end”, a spus Ion Georgescu, pentru GSP.