Înaintea partidei, mai mulți suporteri din facțiunea Original nu au primit permisiunea de a intra la meci, din cauza unor bannere și a unor înscrisuri interzise de conducerea clubului.

Fanii rapidiști, în conflict cu forțele de ordine

Fanii s-au revoltat și au pornit un conflict cu forțele de ordine, care au început să îi controleze abuziv pe fanii Rapidului.

Mai mulți suporteri giuleșteni au fost loviți și au fost duși la secția de poliție. Totul s-a petrecut sub ochii organizatorilor.

”De ce dați în el, mă, brutelor?”, poate fi auzit în imaginile surprinse la fața locului un suporter al Rapidului.

Facțiunea Original a răspândit imaginile pe rețelele sociale și a explicat ce s-a întâmplat.

”Libertatea nu se negociază!

Tactica Salamului și Rapid București

’Tactica salamului’, termen politic atribuit lui Mátyás Rákosi, desemnează strategia prin care libertățile și drepturile sunt eliminate felie cu felie, pentru a evita o reacție masivă. Exact asta se întâmplă astăzi cu suporterii Rapidului.

De o vreme, câțiva indivizi care tratează clubul ca pe o afacere personală Adrian Olariu (șef de securitate) și Daniel Carciug (sponsorship manager autoproclamat director general) – au început să ne reducă pas cu pas libertățile.

Mai întâi: ’ridicați steagurile mai sus’.

Apoi: ’aduceți mai puține steaguri’.

Următorul pas: interzicerea bannerelor de gard, a tobelor și a megafoanelor.

Astăzi: interdicție totală asupra oricărui înscris, tricouri luate din borsete, rapidiști puși cu fața pe caldaram.

Astfel, Rapid București a ajuns primul club din România care își cenzurează propriii suporteri.

Aceste decizii nu au nimic de-a face cu fotbalul sau cu spiritul rapidist. Sunt impuse de oameni fără scrupule.

Încet dar sigur, ne împing către absurd: să fim obligați să ne ascundem pe propriul stadion ca să putem susține Rapidul.

Rapidul este al Rapidiștilor. Și ei nu vor fi vreodată Mátyás Rákosi”, a fost mesajul transmis de Original.

