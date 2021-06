BREAKING NEWS! Laporta a facut anuntul in legatura cu viitorul lui Koeman! Ce se intampla cu antrenorul Barcelonei 

Joan Laporta a luat o decizie in legatura cu antrenorul Barcelonei.

Presedintele catalanilor a anuntat oficial ca Ronald Koeman va mai ramane inca un sezon pe banca tehnica. Decizia vine la o saptamana dupa ce s-a intalnit cu tehnicianul olandez pentru a discuta planurile de viitor.

Laporta a facut anuntul dupa sedinta cu conducerea care a avut loc in cursul zilei de joi, dupa ce Jordi Cruyff s-a alaturat proiectului sau.

"Dupa o perioada de gandire pe care ne-am luat-o Ronald Koeman, Rafa Yuste, alaturi de mine in cadrul sedintei, vreau sa anunt ca vom continua cu contractul in vigoare pe care il are Ronald Koeman. Suntem extrem de incantati de modul in care s-au fructificat conversatiile cu unitate in ceea ce privesc planurile pentru sezonul urmator, dar si cu o evaluare a ceea ce s-a intamplat in trecut", a spus Laporta conform Mundo Deportivo.

???? @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021