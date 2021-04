Prima reactie oficiala de la CCA dupa ce Sovre a fost oprit de la delegari dupa ce i-a cerut un autograf lui Haaland! "Am vrut sa il protejam"

Sovre nu a fost delegat la nicio partida din aceasta etapa a Ligii 1.

Arbitrul de tusa Octavian Sovre a fost implicat intr-un scandal, dupa ce la finalul meciului cu dintre Manchester City si Dortmund i-a cerut un autograf pe cartonase lui Erling Haaland. Ulterior s-a afat ca acestea urmeaza sa fie scoase la licitatie, iar suma provenita sa fie redirectionata catre ajutorarea oamenilor cu autism din judetul Bihor.

Dupa acest gestal lui Sovre, CCA a luat decizia de a nu-l delega la nicio partida din Liga 1 pentru ultima etapa a sezonului regulat, decizia starnind reactii dure. Presedintele Kyros Vassaras a oferit explicatii pentru site-ul oficial FRF si spune ca decizia a fost una pentru a-l proteja pe arbitru in contextul eventualelor partide pe care urmeaza sa le oficieze.

"Avand in vedere informatiile din presa cu privire la delegarea arbitrilor, inclusiv in situatia domnului Octavian Sovre, mentionez ca toate acestea sunt anuntate oficial cu 24 de ore inainte de inceperea fiecarui meci. Referitor la faptul ca domnul Octavian Sovre nu a fost delegat in acest weekend (etapa 30), acest lucru se intampla pentru ca ne dorim sa il protejam pe el si meciul la care ar fi urmat sa fie delegat.



Discutand cu el, mi-am dat seama ca nu putea fi concentrat si pregatit suta la suta mai ales in aceasta etapa, in ultima zi runda inainte de play-off. De asemenea, domnul Octavian Sovre a fost de acord cu aceasta decizie, deoarece dupa meciul de la Manchester a fost asaltat cu apeluri telefonice din partea mass-media si a considerat ca in acest moment simte o presiune suplimentara.

Cunosc situatia si apreciez demersul sau de a ajuta fundatia respectiva, dar, din pacate, nu pot incuraja oficialii nostri de joc sa faca acest lucru inainte, in timpul sau dupa incheierea oricarui meci la nivel national sau international. Toti cei care sunt interesati sa ajute o pot face oferind fundatiei un tricou sau un suvenir cu semnaturile lor. In incheiere, doresc sa spun ca nu e benefic pentru imaginea fotbalului sa ne folosim de acest moment pentru a critica sau a acuza", se arata in declaratia de pe site-ul FRF.