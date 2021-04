"A fost un act de modestie! Sovre a fost umil" Rivaldo ii ia apararea arbitrului roman dupa scandalul autografului luat de la Haaland

Octavian Sovre a fost criticat intens dupa ce a mers sa-i ceara un autograf lui Haaland.

S-a intamplat la finalul meciului dintre Manchester City si Borussia Dortmund, gestul asistentului fiind motivat de implicarea acestuia in actiunile unei asociatii din Bihor care sprijina persoanele grav bolnave de autism.

Fostul fotbalist brazilian, Rivaldo, a declarat ca reactia avuta dupa gestul lui Sovre a fost una exagerata. Fostul castigator al Balonului de Aur considera ca gestul tusierului de a-i cere un autograf lui Haaland poate fi interpretat ca un act de modestie.

"Felul in care lumea a reactionat la poveste a fost complet nedrept. Sovre a fost umil in atitudine, recunoscand valoarea unui talent atat de mare de tanar si stiind importanta unui asemenea autograf in scopul ajutarii copiilor cu autism.

Chiar si daca ar fi cerut autograful pentru el sau pentru fiul sau, de exemplu, tot nu as vedea asta ca fiind o problema. A fost un act de modestie care nu ar trebui sa fie interpretat negativ", a declarat Rivaldo pentru Betfair.