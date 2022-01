Prima reacție a lui Poenaru după ce a apărut că ar fi 14 cazuri de Covid-19 la echipa sa: „Nimic adevărat! Nu mai ieșeam din Antalya!”

După focarul de Covid-19 anunțat la Universitatea Craiova, în presă au apărut informații conform cărora la Gaz Metan Mediaș ar fi apărut 14 cazuri de coronavirus. Informația a apărut la revenirea în țară a celor 4 echipe, tot împreună, punându-se problema că Rapid, UTA și Chindia ar fi și ele în pericol.

Reacție dură a lui Ilie Poenaru



Antrenorul medieșenilor, Ilie Poenaru, a comentat zvonurile apărute, negând cu vehemență existența cazurilor în rândul echipei sale. Mai mult, tehnicianul a ținut să puncteze că testele lotului lui Gaz Metan au ieșit negative în urmă cu o zi, în caz contrar, nu ar fi fost lăsați să părăsească Antalya.

„Nu, nu este nimic adevarat. Aberații, minciuni. Toate patru echipele care am venit cu charterul, vorbim de Rapid, Chindia, de UTA și de noi, am fost testate ieri dimineață. Am primit testele aseară la ora nouă și jumătate, zece. Gândiți-vă că de la ora 22 până astăzi la ora 12, nu știu dacă mai ieșeam din Antalya.

Nu avem nicio problemă, chiar făceam o glumă mai devreme că în perioada asta nu a strănutat niciunul, nu am avut nici măcar unul răcit. Toți suntem ok, toți sunt apți, avem documentele care atestă acest lucru, care demonstrează acest lucru.

Nu se pune problema să nu se dispute meciul cu UTA. Vom merge acolo și vom încerca să câștigăm”, a declarat Ilie Poenaru pentru www.sport.ro și PRO TV.