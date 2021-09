„Să demonstreze!” Replica lui Ilie Poenaru după ce Ionuț Chirilă l-a 'înțepat'

Totul a început de la declarația lui Ionuț Chirilă de la finalul meciului cu FCSB, încheiat 3-2 pentru roș-albaștri, când actualul tehnician a criticat forma fizică slabă în care a găsit echipa.

Ilie Poenaru i-a răspuns lui Chirilă, care nu a rămas fără replică și a intervenit în această seară cu un atac la adresa antrenorului de la Gaz Metan, spunând că „îl credea mai inteligent”.

După declarațiile antrenorului de la Clinceni, Poenaru a dorit și el să intervină pentru a face rectificări.

„A înțeles greșit!”

„Aș vrea să îi spun domnului Chirilă că a înțeles greșit ce am spus eu. Spuneam doar că aseară, mă refer la meciul cu FCSB și la a doua repriză, vorbeam de parte fizică. Spunea că a fost foarte mulțumit, au avut posesie, au făcut pressing, dar am spus că au făcut lucrurile astea datorită faptului că FCSB a coborât puțin.

Concluzia e că dacă ai posesia asta și faci pressing-ul ăsta, înseamnă că fizic stai bine și nu cred că a rezolvat asta în ultimele zile.

Nu se ia de mine, dar de fapt se ia de mine sau de preparatori. Păi, preparatorii pe care i-am avut au dus echipa în play-off.

Am venit la Mediaș în locul lui Mihai, eram pregătit să îl sun pe el dacă nu îl găseam pe preparator aici. Am declarat eu ceva de Mihai? Nu am declarat nimic, ba din contră, am mulțumit pentru ce am găsit aici. Să demonstreze, cum și eu trebuie să demonstrez că trebuie să duc Mediașul mai departe, să îi ridic în clasament și vedem la final cine a greșit.

Am zis că în ultimii 16 metri nu ai ce să mai antrenezi, că acolo se vede valoarea, nu de ultimii 30 de metri”, a spus Poenaru pentru Digi Sport.