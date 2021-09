Ionuț Chirilă, atac asupra lui Poenaru: "Am crezut că este un băiat mai inteligent"

Aflată în play-off în sezonul trecut, Academica Cliceni se află în acest an pe ultimul loc din clasament, cu doar două puncte după zece etape disputate din Liga 1.

Ilie Poenaru a fost înlocuit cu Ionuț Chirilă pe banca tehnică, iar în primul meci jucat în campionat, cu FCSB, echipa a pierdut cu 2-3. Noul antrenor al ilfovenilor s-a declarat nemulțumit de pregătirea fizică a jucătorilor, iar între cei doi a izbucnit un duel de la distanță.

"Am crezut că este un băiat mai inteligent, dar nu este. Eu nu l-am atacat pe Poenaru, eu am atacat pregătirea fizică dezastroasă a echipei. Poenaru nu se ocupă de pregătirea fizică, el nu are nici licență de antrenor. Eu nu m-am luat de el, ci de colaboratorii lui care s-au ocupat de pregătirea fizică.

Echipa a avut ceea ce nu a avut în primele nouă meciuri când a făcut doar două puncte. A spus că nu am contat în repriza a doua. Nu am contat în repriza a doua din cauza lucurilor pe care le-am spus înainte. Asta nu a fost un atac la Poenaru. Nu el se ocupă de prepararea fizică a echipei. Echipa a jucat ieri ce nu a jucat în primele nouă etape.", a declarat Ionuț Chirilă la DigiSport.