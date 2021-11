Ilie Poenaru, nemilos cu fotbaliștii săi după înfrângerea cu Mioveni: „Nu se poate așa ceva!”

La finalul partidei, Ilie Poenaru nu a ezitat să-și atace jucătorii pe care îi acuză că nu au arătat atitudine pe teren.

„Veneam după un meci foarte bun la Chindia, am crezut că am rezolvat foarte multe probleme cu acel meci și acea victorie. M-am înșelat. Azi am pierdut meritat. Și dacă egalam la acea ultimă fază... e incredibil așa ceva. Suntem ca în fazele alea de comedie. Dacă înscriam și se termina 1-1, era un rezultat nemeritat. Nu am făcut nimic din ceea ce am lucrat la antrenament. Ne-a bătut o echipă care ne-a dominat foarte mult la atitudine, au știut ce vor, s-au bătut pentru fiecare minge, ceea ce noi n-am făcut. Nu ne câștigăm duelurile de 1 la 1, avem reacții întârziate. Din păcate, aceste reacții au făcut să aibă și două penalty-uri. N-am făcut nimic din toate lucrurile astea și asta a fost soarta meciului.

O primă repriză în care n-am contat, am fost parteneri de antrenament pentru Mioveni. Asta e realitate, trebuie să spunem dacă suntem bărbați. Le-am spus că nu înțeleg de ce la meciul cu Chindia și Clinceni au jucat, au avut atiudine, iar acum e discrepanța asta atât de mare?

Am așteptări de la anumiți jucători, dar sunt dezamăgit de echipă. Eu nu câștig meciurile cu un jucător sau altul. Acei jucători cu o calitate în plus e clar că trebuie să facă diferența. Lui Ronaldo Deaconu trebuie să-i dai mingi, să-l pui în situații. Din păcate, noi doar ne-am prezentat la meci.

Trebuie să ne schimbăm atitudinea, să fim mai umili. Probabil că vom face și anumite schimbări în echipă, să vină și jucători care își doresc mai mult", a declarat Ilie Poenaru.

Gaz Metan Mediaș ocupă locul 13 în clasament, cu 15 puncte. Pentru medieșeni urmează duelul de pe teren propriu, cu Farul Constanța.