Ilie Poenaru, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Nu am avut cu cine să ducem contraatacul”

Gaz Metan Mediaș a întâlnit-o pe FCSB în etapa a 19-a a Ligii 1. Meciul a fost decis de golul lui Darius Olaru, din minutul 59, care l-a învins pe Vâlceanu cu un șut din afara careului.

Ilie Poenaru a dezvăluit că planul era ca elevii să-i să stea bine organizați pe faza defensivă și să dea lovitura pe contraatac, doar că o greșeală de poziționare a făcut-o pe FCSB să înscrie. De asemenea, antrenorul Gazului consideră că diferența dintre echipa sa și FCSB nu a fost atât de mare.

Poenaru: „Știm că FCSB după ce marchează face pasul în spate”

„Asta a fost strategia noastră. Am avut probleme de lot, au lipsit jucătorii care puteau apărea în primul 11. Chiar și așa, zic eu, că din punct de vedere al organizării am stat bine. Am jucat cu o echipă bună, cu care dacă te deschizi îți pot crea probleme foarte mari. Am preferat să jucăm pe contraatac, dar din păcate nu am avut cu cine să ducem aceste contraatacuri.

A doua repriză, după golul primit dintr-o greșeală de marcaj. Anumiți jucători trebuiau să fie cu alți jucători de-ai lor, Ronaldo nu avea ce să caute acolo, trebuie să fie pe respingere. Am schimbat, am încercat să vin de pe bancă cu jucătorii de atac.

Știm că FCSB după ce marchează face pasul în spate, trebuia să pasăm și să verticalizăm. Dar nu am făcut asta, ne-am rezumat la mingi lungi. Nu pot decât să-i felicit pe jucători pentru că au luptat, trebuie să tragem linie.

Sunt micile detalii care fac diferența. Până la urmă trebuie să ne urmărim scopul, să evităm retrogradarea. Trebuie să o luăm pas cu pas, ne așteaptă o deplasare grea. Trebuie să schimbăm în faza ofensivă, să avem mai mult tupeu și să jucăm”, a declarat Ilie Poenaru la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat la 5 puncte de CFR, clujenii având un meci mai puțin, în timp ce Gaz Metan Mediaș este pe locul 12, cu 19 puncte.