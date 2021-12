Anunțul lui Ilie Poenaru, după ce jucătorii lui Gaz Metan au protestat la meciul cu FC Botoșani

Neplătiți de luni bune, jucătorii lui Gaz Metan au refuzat să joace în primele 40 de secunde ale meciului de la Botoșani. Elevii lui Ilie Poenaru s-au așezat la mijlocul terenului, le-au oferit mingea adversarilor și au refuzat jocul pentru a trage un semnal de alarmă.

Poenaru: "Avem semnale că se vor rezolva problemele foarte rapid"

Ilie Poenaru, antrenorul lui Gaz Metan, spune că a susținut protestul jucătorilor săi, însă este încrezător că problemele financiare se vor rezolva "foarte rapid".

"Nu avem ce face, asta este situația în momentul de față. Eu sunt ferm convins că se vor rezolva aceste probleme. I-am întrebat, au vrut să fac acest protest. Sunt solidar cu ei, sunt toată ziua cu ei, muncesc cu ei. Suntem toți în aceeași situație, inclusiv cei din staff, din conducere. Sunt probleme, dar avem semnale bune, semnale că se vor rezolva problemele foarte rapid", a spus Ilie Poenaru.

În ceea ce privește meciul de la Botoșani, Poenaru crede că echipa sa ar fi meritat un punct, însă acuză o lipsă de maturitate și de concentrare în cadrul lotului.

"După aspectul jocului, echitabil era un rezultat de egalitate, dar o lipsă de atenție, de concentrare, a făcut să plecăm fără niciun punct aici. Eu zic că am făcut un joc foarte bun, am jucat de la egal la egal. Am pus mari probleme Botoșaniului. Avem ocazie cu poarta goală și nu marcăm, aici s-a făcut diferența. Jucătorii merită felicitați, dar am muncit și nu ne-am ales cu nimic. Să sperăm că, după ce ne vom maturiza și vom fi mai concentrați, va fi greu să mai pierdem astfel de meciuri. Mai e mult de jucat, dar ne îngrijorează poziția din clasament", a mai spus Poenaru.

După 20 de meciuri jucate în acest sezon, Gaz Metan ocupă locul 12, cu 19 puncte.