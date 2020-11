Primele declaratii ale lui Corneliu Papura dupa ce s-a intors pe banca Craiovei! Cum a reactionat cand a fost intrebat de Mirel Radoi

Corneliu Papura a fost numit de urgenta antrenor principal la Craiova dupa ce Cristiano Bergodi si-a dat demisia.

Actualul antrenor din Banie a sustinut o conferinta de presa premergatoare meciului cu FC Botosani. El a declarat ca nu a negociat cu Universitatea si ca a acceptat fara sa stea pre mult pe ganduri sa o conduca pe Universitatea Craiova pentru a treia oara. Papura a spus ca nu il intereseaza zvonurile despre venirea lui Mirel Radoi la Craiova si ca merele obiectiv al sezonului este aducerea titlului in Banie.

"Eu nu am plecat de la club, doar ca nu am aparut. Lucrurile au mers la fel, eu am incercat sa fac lucruri bune. Nu s-a pus problema de negocieri acum, am acceptat sa vin pentru ca am stiut ca pot face lucruri bune.

Regasesc echipa cu jucatori noi, pe care inca nu-i cunosc, uman vorbind. Sunt lucruri normale, trebuie sa ne adaptam unii cu altii

Eu sunt aici, nu ma deranjeaza ca se vorbeste despre alti antrenori. Eu incerc sa fac tot ce depinde de mine pentru a pregati meciul de la Botosani. Speram sa aducem titlul la Craiova, imi doresc din tot sufletul", a declarat Papura.

Inainte de meciul cu Craiova, FC Botosani are multi indisponibili din cauza COVID-19. Chiar daca moldovenii au probleme de lot, Corneliu Papura considera ca va fi un meci greu.

"E un meci dificil, impotriva unei echipe pe care nu am invins-o de multe ori. Trebuie sa abordam meciul cu incredere. Nu conteaza problemele celor de la Botosani, nu ne putem considera victoriosi inaintea meciului", a spus antrenorul Craiovei.

Universitatea Craiova va juca in deplasare, contra lui FC Botosani, sambata, de la ora 19:30.