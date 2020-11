BREAKING NEWS | Universitatea Craiova are un nou antrenor! Cornel Papura revine in Banie! Ce conditii a pus pentru a prelua echipa

Cristiano Bergodi a plecat de la Craiova, iar oficialii din Banie s-au vazut nevoiti sa ii aduca un inlocuitor.

Antrenorul care va prelua echipa este Cornel Papura, care a fost pe banca tehnica a oltenilor si inainte de mandatul lui Bergodi. Atunci Papura si-a dat demisia in urma unui conflict cu doctorul echipei, Claudiu Stamatescu, iar potrivit ProSport revenirea lui este conditionata de plecarea medicului de la club.

Papura a facut testul pentru Covid-19 si se va alatura echipei in conditiile in care Stamatescu este prezent la actiunile echipei nationale in aceasta perioada. Daca antrenorul va ramane sau nu, se va decide dupa revenirea medicului.

Cornel Papura a mai fost pe banca Craiovei de doua ori in sezonul trecut, o data fiind si antrenorul secund al echipei, in perioada in care principal era Victor Piturca. Tehnicianul a obtinut rezultate bune in Banie, reusind sa treaca de doua adversare in preliminariile Europa League si sa se califice in playoff-ul Ligii 1.

Acum el preia echipa intr-un moment foarte bun. Universitatea Craiova este pe locul 2 al clasamentului, fiind la egalitate de puncte (24) cu FCSB, care ocupa prima pozitie. In primele 10 etape ale sezonului, oltenii au pierdut doar doua meciuri, in celelalte 8 partide castigand toate punctele puse in joc.