ULTIMA ORA | Prima reactie a lui Edi Iordanescu dupa ce Papura si-a dat demisia de la Craiova! Ce spune antrenorul Mediasului despre venirea pe banca oltenilor

Edi Iordanescu a vorbit despre o posibila preluarea a Universitatii Craiova in functia de antrenor.

Antrenorul Craiovei, Corneliu Papura, a plecat de pe banca oltenilor in plina pandemie de coronavirus. Acesta si-a dat demisia in urma cu o saptamana insa anuntul oficial a fost facut doar astazi. In ultima perioada a aparut varianta Edi Iordanescu ca posibil inlocuitor al lui Papura. Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias a spus insa ca nu va negocia cu nimeni pana in momentul in care i se va termina contractul cu actuala echipa.

"Nu ma puneti sa comentez ce apare in spatiul public. Nu negociez cu nimeni. Pana la data de 30 iunie am contract cu Gaz Metan Medias. Vorbim atunci. O zi buna!", a declarat Edi Iordanescu, la Digi.