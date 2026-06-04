Prima reacție a lui Alexandru Maxim, după ce a lăsat FCSB pentru Universitatea Craiova

Tânărul portar Alexandru Maxim, care măsoară 2,04m a semnat un contract valabil trei sezoane cu Universitatea Craiova, existând și opțiunea de prelungire pe încă doi ani. Goalkeeper-ul ajunge gratis în Bănie, după ce contractul cu FCSB a ajuns la final.

Alexandru Maxim, după ce a semnat cu Universitatea Craiova: "Un vis devenit realitate"

Fără să apuce să debuteze la prima echipă a lui FCSB într-un meci oficial, Maxim a apărat în ultimele sezoane la FC Voluntari și CSM Olimpia Satu Mare.

Noul portar al Craiovei a oferit o primă reacție după ce a semnat cu echipa din orașul său natal.

"Vă salut, leilor! Este o mândrie pentru mine să port tricoul Universității Craiova. Sunt foarte fericit că o să mă întorc acasă și pot să vă spun că este un vis devenit realitate. Abia aștept să ne vedem în vulcanul de pe Oblemenco. Forța Știința!", a transmis Alexandru Maxim, care la finalul acestui sezon a promovat cu FC Voluntari în Superliga.