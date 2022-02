Primă pentru jucătorii lui Dinamo după punctul obținut în derby-ul cu Rapid! Ce sumă le-a promis Iuliu Mureșan

„Câinii” au ajuns la al treilea meci consecutiv fără înfrângere în campionat, având 17 puncte în clasament, acolo unde se află pe locul 14. Dinamo a beneficiat de scăderea punctelor lui Gaz Metan Mediaș, astfel că nu se mai află pe penultimul loc.

Dinamoviștii aveau o primă importantă promisă în cazul unei victorii cu Rapid. 10.000 de euro era bonusul pentru victorie pe care jucătorii lui Flavius Stoican aveau să îl primească, dacă plecau cu cele trei puncte de pe Arena Națională.

Primă pentru fotbaliștii lui Dinamo și în cazul remizei



Deși nu au câștigat în meciul cu Rapid, fotbaliștii lui Dinamo au reușit să smulgă un punct Rapidului, datorită golului înscris de Cosmin Matei, în minutul 20. Vojtus a marcat golul egalizator la doar trei minute după, stabilind și rezultatul final al partidei, încă din prima parte a acesteia.

Punctul obținut reprezintă totuși un lucru pozitiv pentru Dinamo, în contextul înfrângerilor pe linie suferite în etapele anterioare, astfel că șefii dinamoviști recompensează jucătorii în continuare. Conform Fanatik, Iuliu Mureșan a mers în vestiarul lui Dinamo la finalul partidei cu Rapid, transmițându-le că vor primi o primă de 5.000 de euro, jumătate din suma promisă în cazul unei victorii.

Stoican: „Este un punct de moral pentru jucători”



„E un punct de moral pentru jucători, pentru noi, ne dă încredere. A fost un meci spectaculos, cu multe faze de poartă, cu un ritm foarte bun. Acest punct le dă și mai multă încredere, suntem pe un durm bun, am muncit mult. Mare merit a avut și galaria, care i-au împins în momentele delicate, atuni când ne-a presat Rapidul.

Am luat golul prea repede, dacă eram puțin mai atenți puteam să plecam cu mai mult în seara asta. Am întâlnit o echipă foarte bună, care pasează. Este un mare merit al antrenorului Mihai Iosif. Rapidul joacă fotbal, nu a avut șansă până acum să aibă rezultate. Nu trebuie să fim altfel decât am fost până acum, astă-seară vreau să ne refacem, ne așteaptă o partidă grea cu Sepsi, care vine după o înfrângere”, a declarat Flavius Stoican la finalul meciului.