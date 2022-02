Flavius Stoican, elogiu pentru Mihai Iosif după ce suporterii i-au cerut demisia: „Rapidul joacă fotbal! Este meritul lui!”

În runda 28 din Liga 1, Rapid și Dinamo s-au întâlnit pe Arena Națională în derby-ul etapei. Chiar dacă au deschis scorul prin Cosmin Matei, în minutul 20, „câinii” au fost egalați după doar 3 minute, după ce Vojtus a înscris. Iar tabela a rămas neschimbată până la finalul partidei.

Astfel, Dinamo trece peste pasa proastă și obține al treilea rezultat pozitiv, după egalul cu UTA Arad, 0-0, și victoria cu Gaz Metan Mediaș, 4-0. Însă Flavius Stoican susține că dacă elevii săi erau mai prudenți, puteau obține chiar cele 3 puncte în fața Rapidului.

Stoican: „Este un punct de moral pentru jucători”

„E un punct de moral pentru jucători, pentru noi, ne dă încredere. A fost un meci spectaculos, cu multe faze de poartă, cu un ritm foarte bun. Acest punct le dă și mai multă încredere, suntem pe un durm bun, am muncit mult. Mare merit a avut și galaria, care i-au împins în momentele delicate, atuni când ne-a presat Rapidul.

Am luat golul prea repede, dacă eram puțin mai atenți puteam să plecam cu mai mult în seara asta. Am întâlnit o echipă foarte bună, care pasează. Este un mare merit al antrenorului Mihai Iosif. Rapidul joacă fotbal, nu a avut șansă până acum să aibă rezultate. Nu trebuie să fim altfel decât am fost până acum, astă-seară vreau să ne refacem, ne așteaptă o partidă grea cu Sepsi, care vine după o înfrângere”, a declarat Flavius Stoican la finalul meciului.

Antrenorul lui Dinamo a mărturisit că este mai încrezător că poate salva clubul din Ștefan cel Mare de la retrogradare. Un avantaj în această luptă constituie jucătorii pe care tehnicianul și Iuliu Mureșan i-au adus în această campanie de achiziții din iarnă.

„Și atunci eram echilibrat, chiar dacă nu aveam o stare de spirit sau o bucurie sufletească pentru că oamenii așteaptă rezultate de la echipa pe care o iubesc și Dinamo este o echipă iubită. La Arad am vazut o mulțime de oameni care au venit la hotel si i-a încurajat pe băieți.

Nu mă bucur de răul altuia, vrem să fim pe teren o echipă echilibrată, avem un lot destul de bun acum. Și banca de rezervă își spune cuvântul, jucătorii aduc un plus în repriza a doua. Nu este ușor ca la fiecare săptămână să apară un jucător noi și noi să-l intregrăm, dar asta este meseria noastră”, a precizat Stoican.

