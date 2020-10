Prima masura luata de noua conducere a lui Dinamo pentru centrul de copii si juniori! Spaniolii vor sa il aduca inapoi pe omul care a castigat 9 trofee cu alb-rosii

Situatia de la Dinamo este una destul de grea in acest moment, atat din punct de vedere sportiv, cat si administrativ.

Echipa antrenata de Cosmin Contra se afla in acest moment pe penultima pozitie a clasamentului din Liga 1, cu doar 5 puncte dupa 8 etape. De asemenea, situatia financiara a clubului nu este una fericita, noii proprietari nereunsind inca sa vireze banii pe care i-au promis.

Totodata, se intampla lucuri nu tocmai bune si la grupele de copii si juniori ale lui Dinamo. Recent, jucatorii de la echipa U19 au trecut printr-un moment jenant, cand au fost pusi in situtia de a nu fi primiti la internatul in care erau cazati, din cauza unor datorii mai vechi ale clubului. Situatia a fost rezolvata insa in cele din urma de interventia de ultim moment a noilor conducatori.

In acest context in care grupele de copii si juniori ale "alb-rosilor" nu mai obtin rezultatele din ultimii ani, oficialii spanioli de la Dinamo au luat decizia de a-l readuce in club pe Gabi Raduta, fostul coordonator al academiei, omul la conducerea caruia Dinamo a castigat nu mai putin de 9 trofee la nivel de juniori in ultimii ani.

Conform jurnalistilor de la Gazeta Sporturilor, sefii lui Dinamo s-au intalnit cu Gabi Raduta pentru a-i propune sa revina in club.

Raduta a fost indepartat in urma cu cateva luni de presedintele de la acel moment al clubului, Bogdan Balanescu.