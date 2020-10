GHINION pentru echipa nationala! Inca un titular din echipa lui Mirel Radoi rateaza partidele din noiembrie! 

Inca un jucator important din echipa Romaniei va rata convocarea din noiembrie.

Este vorba despre Alexandru Cretu, care nu se va putea alatura lotului lui Mirel Radoi in urmatoarele saptamani pentru ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Mijlocasul legitimat la NK Maribor a intrat in izolare, potrivit ProSport, si nu va putea face deplasarea in Romania pentru partidele cu Belarus (amical), Norvegia si Irlanda de Nord (in Nations League).

Acesta este al doilea fotbalist important pe care Mirel Radoi nu se va putea baza la meciurile din noiembrie. Celalalt este Sergiu Hanca, accidentat dinaintea meciului pierdut in Norvegia cu scorul de 4-0. El a inceput recuperarea dupa leziunea musculara suferita, dar a declarat ca nu considera ca va fi apt pentru convocare.

