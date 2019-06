Prima lovitura a lui Edi Iordanescu pentru noul sezon! Aduce un atacant trecut prin Anglia, fost in nationala de tineret!

Edi Iordanescu va continua la Medias si in campionatul viitor.

Ramas fara Mario Rondon (33 de ani) si Luis Aurelio (30 de ani), doi dintre cei mai importanti oameni ai sezonului pentru Gaz Metan, Edi reuseste si prima mutare importanta la capitolul 'veniri'.

Conform Fanatik, Gazul s-a inteles cu Sergiu Bus. Fost golgeter in Bulgaria, Bus a ramas liber de contract in aceasta vara dupa despartirea de Levski. Bus a crescut la CFR Cluj si s-a aflat in vizorul FCSB acum cateva sezoane, dupa ce a marcat peste 10 goluri intr-un campionat la Corona Brasov. Cel mai important moment din cariera lui Bus a fost transferul in Championship, la Sheffield Wednesday, in 2015. Aici, atacantul n-a impresionat. A fost imprumutat la Salernitana, apoi a jucat putin pentru Astra inainte sa semneze cu Levski.

Sergiu Bus (26 de ani) a marcat 10 goluri in 47 de meciuri pentru Levski in ultimele doua sezoane. In nationala U21, Bus are 5 prezente si un gol inscris.