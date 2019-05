BREAKING NEWS | Lovitura de teatru la Medias! Anuntul facut de Gaz Metan despre situatia lui Edi Iordanescu

Liderul din playout a lansat amenintari!

Cei de la Gaz Metan au emis un comunicat oficial despre situatia lui Edi Iordanescu, amenintand ca va reclama orice tentativa de negociere din partea altui club cu acesta! Cei de la Medias au anuntat si rezolvarea problemelor financiare ale clubului!

"Ca urmare a avalansei de informatii, speculatii si discutii fara sfarsit din mass-media sportiva si nu numai, cu privire la plecarea Antrenorului principal Edward Iordanescu la FCSB, Clubul Sportiv Gaz Metan Medias doreste sa aduca o serie de lamuriri menite sa faca lumina cu privire la acest subiect mediatizat excesiv.



Edward Iordanescu se afla sub contract pentru inca un an cu Gaz Metan. Clubul nu concepe alta varianta decat continuarea contractului, motiv pentru care face toate eforturile necesare sustinerii activitatii acestuia in cele mai bune conditii posibile. Orice tentativa din partea oricarui club de a initia orice fel de negocieri cu acesta este contrar regulamentelor in vigoare si va fi tratata corespunzator.



Mentionam totodata ca incetarea unilaterala a contractului inseamna automat asumarea unor penalitati financiare importante. Pentru noi cuvantul de ordine in aceasta perioada este continuitate. Suntem convinsi ca vom avea o colaborare foarte buna si in continuare, iar Gaz Metan va reusi sa isi atinga obiectivele pe care si le-a stabilit alaturi de Edward Iordanescu.



in aceasta dimineata Clubul Gaz Metan Medias a trimis catre Administratorul judiciar spre aprobare, tabele cu toate platile care trebuie facute in vederea iesirii din insolventa. Precizam ca in conturile clubului se afla toti banii necesari pentru achitarea atat a datoriilor de pe planul de reorganizare, cat si a celor curente. in cazul in care ne vom lovi de refuzul acestuia, ne vom adresa Judecatorului sindic de la Tribunalul Sibiu pentru a obtine o Ordonanta presedintiala menita sa duca la rezolvarea problemei in cel mai scurt timp posibil.



Cu aceasta ocazie dorim sa multumim tuturor oamenilor de bine care au crezut in noi si in planul de reorganizare. Speram ca pe viitor sa avem o evolutie ascendenta atat din punct de vedere al managementului economic si sportiv, dar si al obiectivelor viitoare pe care le dorim mult mai indraznete" au scris cei de la Gaz Metan pe site-ul oficial.