Reactia lui Edi Iordanescu dupa ce Marginean a anuntat ca a semnat pe 3 ani cu Gaz Metan! "Batem palma in fiecare zi" Ce spune despre FCSB

Edi Iordanescu a fost prezent in tribune la meciul dintre Voluntari si Hermannstadt.

La finalul partidei, el a dat declaratii referitoare la preluarea bancii FCSB, dar a comentat si afirmatiile lui Ioan Marginean. Presedintele clubului din Medias a anuntat ca Edi Iordanescu a batut palma cu Gaz Metan pentru inca trei ani.

"Am auzit ca am prelungit contractul cu Medias, asa a spus domnul Marginean, ca am batut palma. El este presedintele clubului, este prietenul meu, batem palma de fiecare data cand ne intalnim. Mai am un an de contract si vreau sa ma gandesc la Gaz Metan Medias", a spus Edi Iordanescu la finalul partidei Voluntari - Hermannstadt.

Antrenorul a vorbit din nou despre faptul ca mai are un an de contract la Gaz Metan si ca nu poate vorbi acum despre o despartire de echipa. "Am mai spus, ma bucura ca domnul Becali e interesat de serviciile mele si ma apreciaza", a spus Iordanescu.

Becali s-ar fi inteles cu Edi Iordanescu

"100% Edi Iordanescu va fi antrenorul FCSB-ului dupa incheierea Play Out-ului", spun sursele ProTV si www.sport.ro!