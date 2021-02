Prima importanta pentru jucatorii de la Hermannstadt dupa victoria cu FCSB! "Asta mi-a placut cel mai mult! Bravo lor"

FCSB a fost invinsa de FC Hermannstadt cu scorul de 1-0, in meciul din a 23-a etapa a Ligii 1.

Dupa meci, actionarul sibienilor a declarat ca jucatorii sai vor avea parte de o prima pentru victoria in fata liderului Ligii 1.

"A fost o victorie muncita, le-am dat o prima buna baietilor. Au vrut sa o ia si au obtinut-o, bravo lor! E vorba de 30.000 de euro. Nu stiu cum ii împart, le dau banii si e problema lor mai departe.

Au avut la fiecare meci cate 20.000 de euro, doar la victorie. Vrem sa ii motivam. Stim ca pentru bani fac orice. Mi-a placut cel mai mult atitudinea", a declarat Claudiu Rotar, potrivit GSP.

Pentru FC Hermannstadt aceasta a fost prima victorie dupa 10 etape in care echipa a inregistrat 5 rezultate de egalitate si 5 infrangeri.

In urma acestui rezultat, FCSB este in pericol de a pierde prima pozitie a clasamentului, avand doar un punct avans in fata celor de la CFR Cluj, care infrunta in aceasta seara FC Voluntari, de la ora 20:30.