Disputa in direct dupa penalty-ul dat impotriva FCSB! Ilie Dumitrescu, Duckadam si Craciunescu s-au contrat la TV! La ce concluzie au ajuns

Ilie Dumitrescu, Helmut Duckadam si Ion Craciunescu au discutat decizia arbitrului Catalin Popa. Dumitrescu nu crede ca trebuia acordat 11 metri pentru Sibiu, in timp ce Craciunescu si Duckadam au fost de partea centralului. "E 2-1, ati castigat voi", a concluzionat amuzat Dumitrescu.



Dialogul dintre Dumitrescu, Duckadam si Craciunescu la Digisport:

Craciunescu: Vlad vrea sa joace mingea? Reuseste sau nu sa joace mingea? Cine joaca mingea? Jucatorul Sibiului. Da cu piciorul in minge, apoi ramane cu piciorul in aer si e impiedicat de Vlad. Vlad nu joaca mingea. Uitati-va la piciorul drept al lui Vlad. Daca ramanea pe loc, nu sarea, nu se misca... era altceva. Asa, e penalty.

Dumitrescu: S-a dus sa inchida unghiul la faza asta! Interpretarea arbitrului si a ta e alta, dar eu asa spun. Portarul nu are nicio intentie de a stopa atacantul pe directia de alergare. Vlad nu intinde piciorul spre jucator.



Duckadam: Este penalty, am spus-o si in pauza. Cum a spus si Craciunescu: Vlad, daca a iesit sa micsoreze unghiul... Daca se oprea, era alceva. Dar a facut inca un pas si a sarit. Uita-te la faza, Ilie!

Dumitrescu: Va respect parerea, eu am alta parere la faza asta! Daca era VAR, cred ca se analiza mai mult. Daca era VAR la faza asta, era extrem de interesant sa se analizeze aici! Vlad nu a dus piciorul spre adversar, repet! Baiatul asta care arbitreaza e la 25 de metri de faza asta, nu e unde trebuia sa fie. Atacantul vine cu piciorul in Vlad, nu invers! A fost inteligent si a scos 11 metri, asta a facut atacantul!

Craciunescu: Atacantul da in mod corect in minge, joaca mingea, Vlad nu joaca mingea, se duce in el.

Ducakdam: Atacantul da in minge, apoi a vrut sa ocoleasca portarul. Nu sunt de acord cu ce spuneti!

Dumitrescu: E clar, 2 contra 1. Au castigat ei!