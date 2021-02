"Sa-i fereasca sa nu luam titlul! Nu exista cuvant pentru ce va urma!" Avertisment teribil al liderului fanilor FCSB dupa 0-1 cu Hermannstadt

Suporterii de la FCSB au un mesaj clar pentru jucatori dupa infrangerea de la Medias, cu Hermannstadt.

Gheorghe Mustata spune ca a inchis conflictul cu managerul general Mihai Stoica, dar le transmite un avertisment tuturor celor din club pentru eventualitatea in care ros-albastrii rateaza din nou titlul. Suporterii fac sedinta luni si vor sa ia masuri dupa rezultatele sub asteptari din ultimele meciuri.

"Sa-i fereasca Dumnezeu! E treaba lor. Sa-i fereasca Dumnezeu sa nu ia campionatul. Atata am de spus! Acum vorbesc cu suporterii, cu cei din galerie, sunt toti suparati. Asta e. Asteptam, sa vedem. Nu vreau sa mai declar public ce facem noi de-acum incolo. Din exterior, noi vedem altfel lucrurile. Jucatorii stiu cel mai bine ce e de facut in teren. Ma abtin foarte mult, nu vreau sa vorbesc la cald. Vin meciuri foarte importante. Maine vom avea o discutie, noi, suporterii, ne vom intalni. Vom pune la punct strategia pentru viitor. Nu vreau sa facem nimic public, vrem sa fie in asa fel incat sa nu stie nimeni.

E foarte bine ca am menajat jucatorii cu Dinamo! Nu mai vreau sa zic, vorbim maine cu suporterii si vedem. Maine e si procesul cu palmaresul, vom pune maine lucrurile la punct. Sunt foarte nervos si nu vreau sa fac anumite declaratii la cald. Nu vom face pasi inapoi, indiferent cine e si ce vrea. O sa vedeti mai tarziu ce concluzii am tras si noi. Le garantez suporterilor ca vor fi multumiti.

O sa simtiti maine, poimaine... vedem. Nu vrem sa fie disconfort la echipa, nu vrem sa facem presiune. Dar va veni momentul in care cineva va trebui sa dea explicatii, sa ne spuna despre ce e vorba. Nu mi se pare corect ce se intampla, vrem sa stiu daca e o ruptura, ceva, ce e? Asteptam concluziile, sa vedem cu ce putem contribui.

Conflictul cu MM s-a inchis. Nu sunt suparat pe el, nu stiu daca el e suparat pe mine. Atat le transmit: sa-i fereasca Dumnezeu sa nu luam campionatul! Se intampla sa existe si esecuri, suntem si la bine, si la rau cu echipa. Daca nu iau campionatul, sa-si asume! Cei care au venit inapoi in galerie imi spun s-o lasam noi moale acum. Nu sa lasam capul jos, dar nu vrem sa fie conflict. Dar daca nu luam campionatul... nu stiu daca gasesc cuvantul potrivit pentru ce se va intampla. Tsunami? Mai rau! Mai e putin si vine aia groasa, mare, si e nasol. In peluza sunt cei vechi, adevarati", a spus Mustata la Radio Sport 1.

