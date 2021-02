Suparat pe "BIJUTERIILE" lui Gigi! Ce a spus Toni Petrea dupa ce FCSB a luat a 3-a bataie la rand: "Sa ne gandim bine ce facem mai departe"

Toni Petrea sufera dupa seria negativa a stelistilor: FCSB a luat 3 batai la rand in meciuri oficiale. A pierdut cu 1-0 in fata Clinceniului, a lui Dinamo, in Cupa, si a lui FC Harmannstadt.

Petrea crede ca problemele din jocul ofensiv au impiedicat-o pe FCSB sa ajunga la alt deznodamant in ultimele partide. Oamenii din fata, care exagereaza cu actiunile individuale, il nemultumesc pe Petrea. Antrneorul FCSB cere schimbari rapide in joc.

"Nu pot sa nu fiu suparat, nu marcam, pierdem al 3-lea meci la rand... Trebuie sa ne gandim bine ce vrem sa facem in continuare. Trebuie sa schimbam foarte multe lucruri in atitudinea noastra, in determinarea de pe teren. Cand intalnim adversari care se apara bine nu gasim cele mai bune solutii, ne complicam in actiuni individuale. Ramane de vazut ce trebuie sa facem, suntem dezamagiti cu totii, trebuie sa ne pregatim in continuare, sa iesim din aceasta serie.

Nu mai vreau sa vorbesc de arbitraj, ii las pe cei care pot discuta despre asa ceva sa o faca. Avem o perioada scurta de refacere pana la meciul cu Chindia, trebuie sa ne strangem si sa castigam. Am primit goluri din faze fixe in ultimele meciuri, nu sunt total nemultumit de aspectul jocului, dar exageram cu actiuni individuale. Stiam ca adversarul e foarte bine organizat, am avut o situatie sau doua de a marca si nu am facut-o", a spus Toni Petrea la Digisport.