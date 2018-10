Prima declaratie a lui Claudiu Niculescu dupa PLECAREA de la Dinamo: "Este anormal ce se intampla! Sunt dezamagit, 13 cu ghinion!" Ce functie neasteptata i-a fost propusa

Claudiu Niculescu a anuntat oficial ca pleaca de la Dinamo.

Claudiu Niculescu a vorbit pentru prima data despre plecarea de la Dinamo. Lui i-a fost propus sa ramana atat in conducere, cat si in staff-ul lui Mircea Rednic, insa a refuzat. Rednic va semna pe 2 ani cu Dinamo si va prelua echipa de luni. Claudiu Niculescu isi va rezilia astazi contractul.

"Merg sa-mi rezilieze contractul, nu mai puteam continua in asemenea conditii. Mi-a fost propusa functia de director general, am spus nu. Secund, in niciun caz. 13 e cu numar ghinion, dupa fix 13 antrenamente am fost dat afara in data de 13 octombrie. Sunt dezamagit, dar merg mai departe. E anormal ce se intampla.

Atmosfera in vestiar era una foarte buna buna. Am aflat azi-noapte de venirea lui Mircea Rednic. Dar nu sunt un terche-berchea sa raman pe banca la acest amical, foarte urat, dar asta e tara in care traim" a spus Claudiu Niculescu dupa amicalul castigat de Dinamo cu 23-0, meci la care Niculescu a refuzat sa stea pe banca.