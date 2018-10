BOMBA de la miezul noptii! Rednic s-a impacat cu Negoita si e la un pas de Dinamo! Anuntul momentului

Mircea Rednic a facut pace cu Ionut Negoita si e foarte aproape sa revina in Stefan cel Mare, anunta sursele www.sport.ro!

Rednic si-a incheiat conturile cu Al Faisaly si a negociat in ultimele zile cu Negoita. Conform unor informatii de ultima ora, partile s-ar fi inteles. In acest moment se discuta doar detalii minore legate de atributiile exacte pe care Rednic le va avea, sustin surse apropiate de club.

Rednic a lucrat ultima data pentru Dinamo in sezonul 2015-2016, inainte sa treaca la Mouscron, in Belgia.



Mircea Rednic, 56 de ani, a castigat in Romania doua titluri si o Cupa. Cu Dinamo are un campionat, in 2007.