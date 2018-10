"N-as vrea sa fiu in locul lui Claudiu Niculescu acum!" Reactia lui Prunea dupa anuntul revenirii lui Rednic! Ce spune despre venirea sa la Dinamo

Dinamo poate fi condusa in scurt timp de cuplul Prunea - Rednic!

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Florin Prunea, cel care a negociat cu Ionut Negoita venirea la Dinamo intr-o pozitie din cadrul conducerii, a dezvaluit ca venirea sa la Dinamo depinde doar de patronul echipei. Prunea nu ar spune nu colaborarii cu Mircea Rednic.

"Nu stiu daca ne-am inteles, am avut o negociere. Lucrurile nu sunt de ordin financiar, am batut palma, lucrurile erau legate de fisa postului. Nu depinde de mine, stiu care sunt problemele la Dinamo si am solutiile pregatite. Acum depinde doar de domnul Negoita.



Mircea (Rednic) nu are nevoie de vreo prezentare, este unul dintre cei mai buni antrenori romani. Eu nu pot sa comentez decat ca spectator la aceasta situatie. Nu este usor de gestionat despartirea de Claudiu Niculescu. Cine nu si-ar dori sa lucreze cu Mircea Rednic?



N-as vrea sa fiu in locul lui Claudiu in momentul acesta, de aceea nu este corect sa vorbesc acum despre aceasta situatie" a declarat Florin Prunea la Pro X.

Acesta a vorbit si despre calificarea nationalei de tineret la Euro pentru care mai este necesar un punct cu Liechtenstein, marti la 21.00 in direct la Pro X: "Este o calificare normala avand in vedere aceasta generatie. Calificarea la Euro le va da mare incredere.

Ionut Radu este un baiat serios, este un portar foarte bun. Normal ca exista si o usoara inconstanta, mai apar greseli, dar acestea vor disparea cu timpul cu cat va capata experienta. Viitorul echipei nationale din acest punct de vedere este asigurat" a mai spus Prunea.