Laurențiu Reghecampf va veni, la FCSB, dar va fi implicat, în următoarea perioadă, într-o poveste tare neplăcută cu formația pe care a „trădat-o“, Esperance Tunis.

Chiar dacă i-a transmis lui Gigi Becali că rezilierea acordului cu gruparea arabă va fi o formalitate, în schimbul sumei de 150,000 de dolari (n.r. – contravaloarea a trei salarii), lucrurile nu stau deloc așa. De fapt, „Reghe“ tocmai și-a transformat foștii șefi în niște dușmani și telenovela plecării sale, de la Esperance, va ajunge la FIFA.

I se reproșează că a negociat cu FCSB, deși era sub contract

Sport.ro a urmărit cazul Esperance – Reghecampf cu ajutorul jurnaliștilor tunisieni. Iar unul dintre ei tocmai ne-a confirmat: „Clubul Esperance îl va da pe antrenorul român în judecată, la FIFA“.

De ce s-a ajuns însă aici? A explicat sursa noastră: „Cei de la Esperance își vor construi dosarul pornind de la acest amănunt important potrivit căruia Reghecampf a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperance. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul antrenorului de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim“, ne-a explicat jurnalistul arab.