EXCLUSIV „Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului

„Reghecampf va fi dat în judecată!“: tunisienii au luat decizia finală. Acuze grave la adresa românului Fotbal extern
Amir Kiarash
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) „sare“ dintr-un litigiu în altul. Modul în care i-a abandonat pe cei de la Esperance, după numai patru meciuri din noul sezon, a declanșat un scandal de amploare.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf va veni, la FCSB, dar va fi implicat, în următoarea perioadă, într-o poveste tare neplăcută cu formația pe care a „trădat-o“, Esperance Tunis.

Chiar dacă i-a transmis lui Gigi Becali că rezilierea acordului cu gruparea arabă va fi o formalitate, în schimbul sumei de 150,000 de dolari (n.r. – contravaloarea a trei salarii), lucrurile nu stau deloc așa. De fapt, „Reghe“ tocmai și-a transformat foștii șefi în niște dușmani și telenovela plecării sale, de la Esperance, va ajunge la FIFA.

I se reproșează că a negociat cu FCSB, deși era sub contract

Sport.ro a urmărit cazul Esperance – Reghecampf cu ajutorul jurnaliștilor tunisieni. Iar unul dintre ei tocmai ne-a confirmat: „Clubul Esperance îl va da pe antrenorul român în judecată, la FIFA“.

De ce s-a ajuns însă aici? A explicat sursa noastră: „Cei de la Esperance își vor construi dosarul pornind de la acest amănunt important potrivit căruia Reghecampf a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperance. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul antrenorului de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim“, ne-a explicat jurnalistul arab.

Reghecampf, litigii pe bandă cu fostele sale echipe

Nu e prima dată când „Reghe“ își „pătează“ imaginea, fiind implicat într-un astfel de scandal. Chiar la precedenta sa plecare de la Esperance, în martie 2025, părțile au ajuns la FIFA din motive financiare. Atunci, dreptatea a fost de partea tehnicianului român, care și-a recuperat restanțele.

În 2023, când a părăsit Universitatea Craiova, ca să ajungă la petrodolarii arabilor de la Al-Tai, Reghecampf a fost dat în judecată de formația din Bănie. Din cauza acestui litigiu, în care a avut câștig de cauză Universitatea, Mihai Rotaru trebuie să primească acum 170,000 de euro. În caz contrar, Reghecampf nu va putea antrena în Superliga noastră.

În fine, nu mai departe de vara acestui an, „Reghe“ le-a promis sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman că își va prelungi contractul cu ei. Arabii i-au făcut toate poftele, acceptând inclusiv să-i mărească salariul. Când totul părea gata, românul a apărut în poza de prezentare publicată de Esperance Tunis pe rețelele de socializare!

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