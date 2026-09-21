VIDEO EXCLUSIV OUT de la FCSB? Dinamo a dat răspunsul după ce Becali a anunțat că e gata să-și vândă starul rivalelor din Liga 1: ”Negociem!”

OUT de la FCSB? Dinamo a dat răspunsul după ce Becali a anunțat că e gata să-și vândă starul rivalelor din Liga 1: ”Negociem!” Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu a vorbit despre transferul lui Aymen Boutoutaou la Dinamo.

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andrei nicolescuaymen boutoutaouDinamoFCSB
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Aymen Boutoutaou este cea mai scumpă achiziție a lui Gigi Becali din mercato de vară. În ciuda sumei plătite, atacantul, cel puțin pentru moment, nu a livrat destul pentru FCSB.

Andrei Nicolescu, anunțul momentului despre transferul lui Aymen Boutoutaou la Dinamo

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Andrei Nicolescu.

În contextul evoluțiilor modeste a lui Aymen Boutoutaou, Gigi Becali a anunțat că e dispus să îl vândă pe jucător chiar la o rivală din SuperLiga, aici enumerându-le pe Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu a abordat acest subiect și a transmis că algerianul s-a aflat pe lista lui Dinamo în urmă cu un an. Oficialul „câinilor” a făcut și o glumă și a expus că, în cazul în care Rapid și Universitatea Craiova nu vor oferi suma cerută de Gigi Becali, atunci se va așeza el la masa negocierilor, în condițiile în care prețul de 500.000 de euro este unul prea ridicat pentru contextul actual al clubului.

„(n.r. - Boutoutaou) Cred că Craiova și Rapid au mai mulți bani decât noi! El a fost cu un an înainte pe lista noastră. L-am urmărit cu un an înainte. Prețul cu care negociam noi înainte era mai mic, dar tot era prohibitiv pentru noi. 

Ca să fac o glumă, dacă nu dă Craiova sau Rapid 500.000, mai negociem noi și vedem. E o glumă!”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la VOYO SPORT LIVE.

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Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Boutoutaou
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Ce a spus Gigi Becali de Aymen Boutoutaou

„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid și Craiova că e bun jucător.

I-am spus: 'Am dat 1,3 milioane pe el? Spune-mi să îmi dea 500.000'. Să îl ia ei. Că și ei l-au vrut și că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu știu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio și l-am dat. I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro și îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a declarat Becali, potrivit Fanatik.

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