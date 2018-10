Prima decizie a lui Rednic la Dinamo e total neasteptata! Cine va fi capitanul lui Dinamo: lovitura pentru Dan Nistor

Dan Nistor nu va juca in primul meci al lui Rednic dupa revenirea la Dinamo, fiind suspendat.

Mircea Rednic a luat o prima decizie importanta la Dinamo: banderola de capitan va fi purtata la partida de luni cu Dunarea Calarasi de Gicu Grozav! Desi abia a ajuns la Dinamo, evoluand 32 de minute in partida pierdut cu Botosani, Grozav a fost ales de Rednic pentru prima partida in conditiile in care Dan Nistor este suspendat, anunta Gazeta Sporturilor.

In plus, banderola ar putea sa ramana la Grozav chiar si dupa ce ii expira suspendarea lui Nistor! Acesta a fost luat in colimator de fani dupa discutiile despre un posibil transfer la FCSB iar evolutiile lui in ultima perioada nu fost cele mai bune.

Grozav a impresionat dupa venirea la Dinamo, alegand sa faca antrenamente suplimentare pentru a se pune la punct cu pregatirea fizica.

