Nistor, printre primii care s-au dus la Rednic! Ce s-a intamplat in prima zi de dupa CUTREMUR la Dinamo

Mircea Rednic s-a intors la Dinamo pentru al 4-lea mandat de antrenor.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa conferinta oficiala de prezentare, Rednic a condus primul antrenament. Mai intai a discutat cu asistentii sai, apoi a dat mana cu toti fotbalistii din lot si a tinut un discurs in care le-a transmis jucatorilor principiile sale de lucru. Dan Nistor, capitanul echipei in acest moment, a fost printre primii care s-au dus la Rednic pentru a-i ura bun-venit.



VEZI AICI CE A DECLARAT AZI REDNIC IN PRIMA CONFERINTA DE PRESA DE LA REVENIRE!