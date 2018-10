Veste proasta pentru Becali: FCSB poate rata titlul si anul asta :) Rednic l-a avertizat din primul minut: "Nu am avut niciodata probleme cu ei!" Cifrele ii dau dreptate

FCSB nu a mai castigat titlul de trei sezoane, iar Gigi Becali isi pune toate sperantele in acest sezon.



Patronul FCSB nu concepe ca echipa sa nu castige campionatul nici in acest sezon, insa venirea lui Rednic la Dinamo reprezinta o veste proasta pentru echipa lui Dica.

Dinamo este pe locul 12 in clasament si nu emite pretentii la titlu, dar Rednic a reprezentat de fiecare data o problema pentru FCSB. Ros-albastrii nu au castigat niciodata titlul in sezoanele in care Mircea Rednic a fost antrenorul lui Dinamo.

Rednic i-a avertizat pe cei de la FCSB din primele minute ale conferintei de presa in care a fost prezentat la Dinamo.

"Important pentru noi e meciul cu Dunarea Calarasi. Eu nu am avut niciodata probleme cu FCSB. Uitati-va ca nu am avut niciodata probleme cu ei. Si era intr-o perioada in care chiar aveau antrenor", a declarat Rednic la conferinta de presa.

Rednic se afla astfel la al patrulea mandat ca antrenor la Dinamo dupa experientele din sezonul 2006-2007, 2008-2009, respectiv 2015-2016. Ca antrenor pe banca echipei din "Stefan cel Mare", Rednic a obtinut un singur trofeu: titlul de campion in sezonul 2006-2007, ultimul titlu castigat de Dinamo in Liga 1.