Președintele lui Hermannstadt a răbufnit după remiza cu retrogradata Metaloglobus: „Ne facem de rușine!”

FC Hermannstadt a obținut doar o remiză, scor 2-2, cu Metaloglobus. Rezultatul a provocat o reacție vehementă din partea președintelui Daniel Niculae.

Formația pregătită de Dorinel Munteanu a scos in extremis un punct în deplasarea de la București, confruntarea contând pentru runda a opta din play-out-ul Superligii. Deși au întâlnit o adversară care e deja condamnată matematic la retrogradare, sibienii s-au văzut conduși în două rânduri.

Gazdele au deblocat tabela prin Moses Abbey, care a finalizat o acțiune individuală în prima repriză. Oaspeții au restabilit egalitatea rapid, prin execuția lui Neguț din interiorul suprafeței de pedeapsă. Trupa lui Florin Bratu a preluat din nou avantajul în actul secund, grație reușitei semnate de Sabater. Egalarea s-a produs cu mult noroc în ultimele zece minute regulamentare ale partidei. Șutul trimis de același Neguț a izbit butul porții, iar mingea a ricoșat în spatele portarului Nedelcovici, oprindu-se apoi în plasă.

În urma acestui rezultat, bucureștenii rămân pe ultima poziție a clasamentului, în timp ce sibienii ocupă în prezent un loc de baraj care le dă emoții mari în privința menținerii în prima ligă.

Semnal de alarmă tras de conducere

Daniel Niculae, președintele grupării sibiene, a criticat atitudinea arătată de jucători pe parcursul celor 90 de minute, fiind vizibil îngrijorat de perspectiva finalului de sezon.

„E dezamăgire, pentru că ne doream să câștigăm de foarte multe etape. Punctele nu au venit și nu am reușit să ne impunem jocul. Una peste alta, este bun și acest punct. Nu i-am bătut niciodată pe cei de la Metaloglobus. Ne-a fost greu și astăzi. Nu știu ce se întâmplă… Mai sunt câteva meciuri și sper să prindem locul acela de baraj. Acolo trebuie să dăm totul! Ne facem de rușine! Îmi doresc să rămânem în prima ligă, dar trebuie să avem o atitudine mai bună, mai pozitivă și să ne dorim mai mult. Cred că băieții pot face mult mai multe față de ceea ce au arătat astăzi”, a spus Daniel Niculae la finalul meciului.

