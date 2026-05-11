Președintele lui Hermannstadt a răbufnit după remiza cu retrogradata Metaloglobus: „Ne facem de rușine!”

Formația pregătită de Dorinel Munteanu a scos in extremis un punct în deplasarea de la București, confruntarea contând pentru runda a opta din play-out-ul Superligii. Deși au întâlnit o adversară care e deja condamnată matematic la retrogradare, sibienii s-au văzut conduși în două rânduri.

Gazdele au deblocat tabela prin Moses Abbey, care a finalizat o acțiune individuală în prima repriză. Oaspeții au restabilit egalitatea rapid, prin execuția lui Neguț din interiorul suprafeței de pedeapsă. Trupa lui Florin Bratu a preluat din nou avantajul în actul secund, grație reușitei semnate de Sabater. Egalarea s-a produs cu mult noroc în ultimele zece minute regulamentare ale partidei. Șutul trimis de același Neguț a izbit butul porții, iar mingea a ricoșat în spatele portarului Nedelcovici, oprindu-se apoi în plasă.

În urma acestui rezultat, bucureștenii rămân pe ultima poziție a clasamentului, în timp ce sibienii ocupă în prezent un loc de baraj care le dă emoții mari în privința menținerii în prima ligă.