Prepeliță vrea transferuri după victoria cu Dinamo! Antrenorul îi dedică victoria legendei Nicolae Dobrin

FC Argeș s-a impus la București, 2-0, în fața lui Dinamo.

Argeșenii au invins cu noroc pe Dinamo, 2-0, echipa antrenată de Dario Bonetti avănd mai multe ocazii mari de gol, însă nereușind să fructifice vreuna. Pe de altă parte, piteștenii au înscris din aproape singurul șanse pe care le-au avut.

Antrenorul oaspeților, Andrei Prepeliță, s-a declarat foarte mulțumit de scor, dedicându-i victoria regretatului Nicolae Dobrin, și anunță ca mai vrea transferuri.

"Nicolae Dobrin, simbolul Piteștiului"

"A fost un meci dificil, dar am știut în unele momente să suferim, am stat bine în teren, și când am avut ocazie am marcat. I-aș da nota numărului de pe tricou. A făcut un meci foarte bun tactic, a muncit foarte mult. Nu trebuie să vorbim despre Tanase, știți foarte bine ce fotbalist e, de asta am și insistat să vina la Pitești.

E o victorie bună pentru noi, pentru băieți. Avem două săptămâni la dispoziție să punem la punct lucrurile care nu au mers și sperăm să mai vina 2-3 jucători care să ne ajute. Sperăm să spargem gheata și pe teren propriu si să câștigăm cele 3 puncte.



Suntem datori fata de suporteri, dar până acum nu am reușit să le dăm motive de bucurie. E o situație care nu e confortabilă pentru mine, aia e, mai tipi, mai un cartonaș, nu avem ce face. Dedicăm aceasta victorie celui care a fost Nicolae Dobrin, simbolul Piteștiului, care acum mulți ani câștigă titlul cu FC Argeș", a spus Andrei Prepeliță, pentru digisport.