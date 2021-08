EXCLUSIV | Andrei Prepeliță, sincer despre situația de la FC Argeș: ”E un început de sezon mai greu!”

FC Argeș a obținut doar 4 puncte în primele șase etape de campionat.

Echipa antrenată de Andrei Prepeliță a făcut un meci bun împotriva campioanei CFR Cluj, însă nu a reușit să obțină nici măcar un punct. Totuși, ambițiile sumt mari la echipă, iar antrenorul trupei din Trivale speră să reușească să revitalizeze echipa.

”O greșeală individuală. Ofensiv ne-am creat ocazii de gol, dar nu am reușit să le fructificăm. După aspectul jocului, un egak era echitabil. CFR e o echipă cu experiență, care știe să gestioneze multe momente din joc, au mai tras de timp, dar fac asta penntru că au experiență.

Au o echipă bună, în prima repriză au arătat destul de bine, probabil că și oboseala și-a spus cuvântul, dar și noi am fost altă echipă în a doua repriză. Am discutat la pauză ce trebuie schimbat și jucătorii au avut o replică bună și jucătorii au avut o replică bună. Din păcate nu am reușit să dăm gol, dacă am fi dat gol, cu ajutorul pubblicului, am fi creat o emulație și puteam să sperăm chiar la victorie.

E un început de sezon mai greu. Ne așteptam la lucrul acesta, s-au schimbat mulți jucători, cei care au venit trebuie să se adapteze, să se obișuiască, sunt străini, trebuie să eliminăm greșelile personale și sper să mai vină 1-2 jucători de profil ofensiv, avem ultimul meci înainte de întrerupere, la Dinamo, și sperăm ca în acele două săptămâni să reglăm lucrurile și să începem să acumulăm puncte”, a spus Andrei Prepeliță, la Ora Exactă în Sport.

