Gigi Becali anunță transferuri, după FCSB - Corvinul 0-1: „Nu ai jucători”

Venirea lui Laurențiu Reghecampf a stârnit un entuziasm uriaș în jurul FCSB. Deși „Reghe” a debutat cu trei victorii pe bancă, forma echipei a scăzut semnificativ, formația roș-albastră ajungând la a 3-a înfrângere consecutivă.

Gigi Becali anunță transferuri, după FCSB - Corvinul 0-1

0-1 cu Gloria Bistrița, 0-1 cu U Cluj și 0-1 cu Corvinul sunt rezultatele înregistrate de FCSB în ultimele dueluri. În partida cu Corvinul, elevii lui Laurențiu Reghecampf au dominat autoritar, însă nu a fost suficient pentru ca punctele să rămână în Capitală.

Unicul gol al înfruntării a fost înscris de către Fabry, în minutul 41. Jucătorul Corvinului a profitat de un spațiu în fața careului și l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu un șut puternic.

În al doilea act, FCSB a fost periculoasă în mai multe rânduri prin Drăguș, însă atacantul nu a reușit să îl învingă pe portarul Corvinului, Frânculescu.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a anunțat că în perioada de mercato de iarnă va aduce nu mai puțin de 5 jucători. Patronul FCSB se va orienta către fotbaliști străini, în condițiile în care sportivii români nu se ridică la nivelul așteptărilor sale.

„Trebuie cinci jucători, când am câștigat cu Rapidul am zis că iau doar trei, dar acum o să iau cinci.

Nu ai jucători români pe care să îi iei, doar străini, străini din afară, nu de la noi din campionat”, a declarat Gigi Becali, după FCSB - Corvinul 0-1.