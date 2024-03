McDonald's, gigantul american de fast-food, a semnat recent un contract de sponsorizare pe trei ani, schimbând fața celei mai prestigioase ligi de fotbal din tărâmul cocoșului galic. Această mutare marchează o nouă etapă în colaborarea dintre brandurile de renume și lumea sportului, oferind o perspectivă interesantă asupra interacțiunii între industria alimentară și cea sportivă.

Contractul semnat între McDonald's și Ligue 1 a fost anunțat oficial joi, cu detalii care au captat atenția comunității sportive și a fanilor de fotbal din întreaga lume. Astfel, Ligue 1 va fi redenumită ca "Ligue 1 McDonald's" pentru următorii trei ani, subliniind colaborarea puternică dintre cele două entități. Deși detalii financiare precise nu au fost dezvăluite, acest parteneriat promite să aducă beneficii semnificative ambelor părți implicate.

????????| OFFICIAL: From next season onwards, Ligue 1 will be called as “ ???????????????????? ???? ????????????????????????????????'????. They have signed a partnership for the next three seasons. ????⚽ pic.twitter.com/ujubCk6YpM