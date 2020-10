MM RUPE TOT! Recunoaste ca Iulian Cristea trebuia eliminat, explica ce se intampla cu Bus si ii inteapa pe Radoi si Mutu! Nou atac la Craiova

Mihai Stoica recunoaste ca Iulian Cristea trebuia eliminat in repriza a doua, inainte ca FCSB sa marcheze golurile care au decis meciul cu Clinceni.

Stoica spune ca presiunea il face pe Bus sa nu livreze la nivelul asteptarilor, dar e increzator ca atacantul isi va intra in forma si va deveni decisiv pentru stelisti. Managerul general al FCSB ii inteapa pe selectionerii Mutu si Radoi pentru cazurile Morutan si Man. Primul a fost folosit putin la tineret, iar al doilea, aflat intr-o forma extraordinara, a fost lasat la U21, desi spera sa fie chemat la nationala mare.

Stoica a vorbit la Digisport si despre liderul CSU Craiova, echipa de care spune ca a fost impinsa pe primul loc de erorile facute de arbitri in favoarea ei.



Ce a spus MM despre....

.. meciul cu Clinceni: Ma bucur ca a contribuit la golul 2 copilul asta, Octavian Popescu. A fost in multe momente decisiv. Dennis Man si Morutan sunt deja certitudini. Unul e aproape de nationala de seniori, unul e aproape de cea de tineret. Mda...



...efectul Man si Morutan la FCSB: La ratarea lui Morutan, mingea a venit destul de tare, s-a chinuit sa dea din alunecare. Asa am vazut in timpul meciului. Ambele noastre goluri au venit dupa ce Man si-a schimbat pozitia si a trecut atacant central. A jucat foarte bine ca atacant central. Arata ca are resurse sa joace pe orice pozitie. Ne-au lipsit Coman si Olaru, doi jucatori foarte importanti, nu avea cum sa fie un meci usor. Clinceni e foarte greu de batut, nu e o echipa slaba. E greu sa ai ocazii impotriva lor.

..lipsa golurilor la Bus: In ultimele doua saptamani, au fost antrenamente foarte, foarte grele. Dar le-au facut jucatorii cu zambetul pe buze. Una e sa te antrenezi cu presiune, alta e sa joci cu presiune. Bus n-a venit pregatit la noi. A venit chestia cu COVID-ul, stiu prin ce-a trecut. A suferit mult de tot, a fost foarte dificil pentru el. Acum s-a prezentat bine si la antrenamente, dar cand joci varf si nu dai gol lumea isi pune intrebari. Cred ca va veni si vremea cand va face el diferenta.

..faza de eliminare a lui Cristea, din repriza a doua: Cred ca era de rosu la Cristea. Nu am revazut faza, dar asa cred, ca era de rosu. Am avut asa o istorie cu Cojocaru la centru... A jucat fotbal, il cunosc, dar nu inteleg de ce nu vede unele incorectitudini comise de jucatori pe teren.

..Craiova pe primul loc cu 7 victorii in 7 meciuri: Craiova merge fara cel mai mic rateu. Da, cand Craiova da gol din offside clar in minutul 88 cu Sepsi... E normal cand la meicul cu Astra, la 0-0, iar marcheaza din offside. Ia sa vedem cand nu vor fi decizii exclusiv in favoarea lui CSU. S-ar putea sa fie rateuri!