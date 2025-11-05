EXCLUSIV Portarul pe care Dinamo îl urmărește atent! ”Câinii”, impresionați de evoluțiile lui

Portarul pe care Dinamo &icirc;l urmărește atent! &rdquo;C&acirc;inii&rdquo;, impresionați de evoluțiile lui Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo e atentă și urmărește jucători, inclusiv pe cei pe care i-a împrumutat. 

TAGS:
DinamoportarSuperligaCodruț Sandu
Din articol

În vară, fidelă politicii de a transfera tineri jucători români de perspectivă, Dinamo l-a prezentat pe portarul Codruț Sandu. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani, până în vara anului 2029, dar apoi, imediat, a fost trimis în Liga 2, sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.

Sandu a fost transferat de Dinamo de la FCU Craiova, iar în sezonul trecut a strâns un număr de 24 de partide în tricoul clubului din Bănie, în liga secundă.

Dinamo urmărește atent evoluțiile lui Codruț Sandu din Liga 2, de la Corvinul

Tânărul portar, născut la București, pare să aibă un an doilea sezon în Liga 2 în care evoluează mult și capătă experiență, întrucât a fost integralist pentru liderul campionatului în cele 12 etape scurse din întrecerea regulară.

Are evoluții solide, iar o sursă din cadrul clubului Dinamo a precizat pentru Sport.ro că oamenii sunt cu ochii pe evoluțiile lui Sandu, iar în întrecerea următoare ar putea fi o variantă importantă pentru ”câini”.

Altfel, în prima parte a stagiunii în curs de Superliga României, Dinamo nu pare că a găsit o variantă de bază pentru postul de portar momentan, pentru că a oscilat între alegerea camerunezului Devis Epassy (32 de ani) și a lui Alexandru Roșca (21 de ani).

Dinamo pare că se îndreaptă, în ultima perioadă, către varianta Epassy

Echipa bucureșteană a început întrecerea cu Roșca, el bifând cinci prezențe în prima divizie până acum, iar africanul a evoluat în 10 rânduri. Totuși, la cum arată lucrurile, Kopic pare să se îndreaptă către o alegere constantă a lui Epassy. 

”Suntem atenți la toți jucătorii pe care îi avem împrumutați, dar da, Sandu are evoluții foarte bune în Liga 2, la Corvinul Hunedoara, iar din sezonul următor, în funcție de analiza care va fi făcută de stafful tehnic, se poate miza pe el. Are doar 19 ani, se încadrează în regula under, iar acesta e un motiv în plus pentru care ne putem gândi la el ca la o variantă posibilă.

Nu știu dacă putea fi variantă din acest sezon, a fost și decizia staffului tehnic să fie împrumutat, era important ca el să joace. Dar, date fiind evoluțiile lui din Liga 2, e foarte probabil să se mizeze real pe el din sezonul următor, să fie cel puțin parte din lot, dacă nu chiar o variantă reală de titular.

Sperăm să continue să aibă evoluții cel puțin la fel de bune și de acum înainte, iar o eventuală promovare alături de Corvinul Hunedoara va cântări foarte mult în ceea ce privește revenirea lui la Dinamo și folosirea în Superliga.

Din punctul meu de vedere, clar trebuie să fie o variantă luată în calcul la modul real.

(N.r. – Despre faptul că în acest sezon Dinamo a mizat pe doi portari, deși echipele schimbă, în general, puțin pe acest post) A fost decizia lui Kopic să mizeze pe doi portari în acest tur de campionat, dând șanse celor mai importanți portari din lot, Epassy și Roșca.

(N.r. – Se poate spune că Dinamo are probleme pe postul de portar, date fiind aceste schimbări destul de dese?) Nu pot spune că este un post vulnerabil, e decizia și strategia staffului tehnic cine joacă mai mult și cine joacă mai puțin”, a spus o sursă Sport.ro despre situația de la Dinamo în privința portarilor.

Dinamo arată bine și în acest sezon, poate prinde iar play-off-ul

Zeljko Kopic a venit la Dinamo în decembrie 2023 și a reușit să o salveze pe gruparea bucureșteană de la retrogradare, în urma barajului câștigat cu Csikszereda.

Antrenorul croat a surprins apoi după ce Dinamo a prins play-off-ul în stagiunea trecută și a terminat pe locul șase. În acest moment, Dinamo se află pe locul patru în Superliga după primele 15 etape, la șapte puncte de FC Botoșani, locul 1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: &rdquo;E un jucător interesant&rdquo;
Rivala FCSB-ului vrea să-l transfere pe Mario Tudose: ”E un jucător interesant”
S-a transformat &icirc;n Lionel Messi! Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
"S-a transformat în Lionel Messi!" Thomas Frank, savuros după golul fabulos al lui Van de Ven
Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
ULTIMELE STIRI
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Ianis Hagi a reacționat &icirc;ntr-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Ianis Hagi a reacționat într-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Ce a avut de spus Gică Popescu după ce Rom&acirc;nia l-a pierdut pe Emerich Ienei: &rdquo;Moștenirea lui va fi eternă&rdquo;
Ce a avut de spus Gică Popescu după ce România l-a pierdut pe Emerich Ienei: ”Moștenirea lui va fi eternă”
Ce surpriză! Roberto Donadoni revine pe banca unei echipe din Italia
Ce surpriză! Roberto Donadoni revine pe banca unei echipe din Italia
Dinamo, victorie importantă &icirc;mpotriva campioanei Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, &icirc;n turul secund al Ligii Campionilor
Dinamo, victorie importantă împotriva campioanei Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, în turul secund al Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”



Recomandarile redactiei
Ianis Hagi a reacționat &icirc;ntr-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Ianis Hagi a reacționat într-un interviu pentru PRO TV după decesul lui Emerich Ienei
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Ce a avut de spus Gică Popescu după ce Rom&acirc;nia l-a pierdut pe Emerich Ienei: &rdquo;Moștenirea lui va fi eternă&rdquo;
Ce a avut de spus Gică Popescu după ce România l-a pierdut pe Emerich Ienei: ”Moștenirea lui va fi eternă”
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: &rdquo;Așa ceva n-am mai &icirc;nt&acirc;lnit&rdquo;
Miodrag Belodedici și-a găsit cu greu cuvintele după ce Emerich Ienei a murit: ”Așa ceva n-am mai întâlnit”
Momentul emoționant &icirc;n care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Momentul emoționant în care Emerich Ienei a sărutat Cupa Campionilor Europeni după 35 de ani. Cuvintele marcante ale legendarului antrenor
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Rapid și-a găsit portar! Lovitură uriașă pe piața transferurilor
Rapid și-a găsit portar! Lovitură uriașă pe piața transferurilor
Misterul neconvocărilor lui Roland Niczuly sub tricolor. De ce ar fi omis portarul lui Sepsi de selecționeri
Misterul neconvocărilor lui Roland Niczuly sub tricolor. De ce ar fi omis portarul lui Sepsi de selecționeri
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!