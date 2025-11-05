Altfel, în prima parte a stagiunii în curs de Superliga României, Dinamo nu pare că a găsit o variantă de bază pentru postul de portar momentan, pentru că a oscilat între alegerea camerunezului Devis Epassy (32 de ani) și a lui Alexandru Roșca (21 de ani).

Are evoluții solide, iar o sursă din cadrul clubului Dinamo a precizat pentru Sport.ro că oamenii sunt cu ochii pe evoluțiile lui Sandu, iar în întrecerea următoare ar putea fi o variantă importantă pentru ”câini”.

Tânărul portar, născut la București, pare să aibă un an doilea sezon în Liga 2 în care evoluează mult și capătă experiență, întrucât a fost integralist pentru liderul campionatului în cele 12 etape scurse din întrecerea regulară.

Sandu a fost transferat de Dinamo de la FCU Craiova, iar în sezonul trecut a strâns un număr de 24 de partide în tricoul clubului din Bănie, în liga secundă.

În vară, fidelă politicii de a transfera tineri jucători români de perspectivă, Dinamo l-a prezentat pe portarul Codruț Sandu. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani, până în vara anului 2029, dar apoi, imediat, a fost trimis în Liga 2, sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.

Dinamo pare că se îndreaptă, în ultima perioadă, către varianta Epassy

Echipa bucureșteană a început întrecerea cu Roșca, el bifând cinci prezențe în prima divizie până acum, iar africanul a evoluat în 10 rânduri. Totuși, la cum arată lucrurile, Kopic pare să se îndreaptă către o alegere constantă a lui Epassy.

”Suntem atenți la toți jucătorii pe care îi avem împrumutați, dar da, Sandu are evoluții foarte bune în Liga 2, la Corvinul Hunedoara, iar din sezonul următor, în funcție de analiza care va fi făcută de stafful tehnic, se poate miza pe el. Are doar 19 ani, se încadrează în regula under, iar acesta e un motiv în plus pentru care ne putem gândi la el ca la o variantă posibilă.

Nu știu dacă putea fi variantă din acest sezon, a fost și decizia staffului tehnic să fie împrumutat, era important ca el să joace. Dar, date fiind evoluțiile lui din Liga 2, e foarte probabil să se mizeze real pe el din sezonul următor, să fie cel puțin parte din lot, dacă nu chiar o variantă reală de titular.

Sperăm să continue să aibă evoluții cel puțin la fel de bune și de acum înainte, iar o eventuală promovare alături de Corvinul Hunedoara va cântări foarte mult în ceea ce privește revenirea lui la Dinamo și folosirea în Superliga.

Din punctul meu de vedere, clar trebuie să fie o variantă luată în calcul la modul real.

(N.r. – Despre faptul că în acest sezon Dinamo a mizat pe doi portari, deși echipele schimbă, în general, puțin pe acest post) A fost decizia lui Kopic să mizeze pe doi portari în acest tur de campionat, dând șanse celor mai importanți portari din lot, Epassy și Roșca.

(N.r. – Se poate spune că Dinamo are probleme pe postul de portar, date fiind aceste schimbări destul de dese?) Nu pot spune că este un post vulnerabil, e decizia și strategia staffului tehnic cine joacă mai mult și cine joacă mai puțin”, a spus o sursă Sport.ro despre situația de la Dinamo în privința portarilor.

Dinamo arată bine și în acest sezon, poate prinde iar play-off-ul

Zeljko Kopic a venit la Dinamo în decembrie 2023 și a reușit să o salveze pe gruparea bucureșteană de la retrogradare, în urma barajului câștigat cu Csikszereda.

Antrenorul croat a surprins apoi după ce Dinamo a prins play-off-ul în stagiunea trecută și a terminat pe locul șase. În acest moment, Dinamo se află pe locul patru în Superliga după primele 15 etape, la șapte puncte de FC Botoșani, locul 1.

