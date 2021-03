Echipa e pe ultimul loc in Liga 1, dar are un salariu INCREDIBIL! "Eu nu va intreb asta!" Cat ar castiga presedintele lui Poli Iasi

Persoanele din administratia lui Poli Iasi ar avea salarii incredibile, chiar daca echipa nu are un parcurs bun in Liga 1.

Presedintele echipei din Moldova, Ciprian Paraschiv, ara avea un salariu de 53.000 de lei, adica peste zece mii de euro, potrivit Digisport. Dupa aceste dezvaluiri, oficialul de Iasi a intrat in direct, a dorit sa schimbe subiectul, si a ezitat sa ofere in raspuns clar.

"Nu stiu daca salariul meu este motivul pentru care Iasiul este pe acest loc. Eu nu va intreb ce salariu aveti. Nu pot sa confirm, suntem o institutie privata, un ONG. Am avut, pe perioada starii de alerta, o situatie in care s-au putut plati salarii de la primarie. Dar e altceva, nu e un salariu de la stat", a zis Paraschiv pentru Digisport.

Cand a fost intrebat ce atributii are pentru acesti bani, in coditiile in care Poli este ultima in clasament cu 16 puncte, dupa 24 de meciuri jucate, Ciprian Paraschisv a declarat ca a pus echipa pe picioare.

"Sa va spun ce-am facut pentru acest salariu. Am venit in martie, am gasit un club aproape de faliment. De la doua milioane de euro, am redus deficitul in pandemie, la un milion.

Primaria ne ajuta cu stadionul, intr-adevar. Pe perioada starii de alerta a fost legea 55, care permite o derogare si se pot plati salarii din banii primariei", a adaugat Ciprian Paraschiv.