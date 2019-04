POLI IASI 0-1 DINAMO | Rednic il ameninta pe Montini: "Nimeni nu e titular aici!" Cele trei nume cu care lupta la titlu anul viitor

Dinamo a egalat Gaz Metan in clasamentul play-out-ului.

Dinamo a invins Poli Iasi dupa un gol din penalty marcat de Dan Nistor.

Dupa meci, Mircea Rednic i-a transmis un avertisment subtil lui Mattia Montini, pe care l-a schimbat cu Jaadi, dupa ce fotbalistul nu a avut cea mai buna evolutie in ultimele partide. Antrenorul dinamovist a declarat ca la Dinamo nimeni nu este titular.

"O victorie meritata. Prima repriza a fost echilibrata, fara ocazii. Pacat ca nu am fost inspirati la ultima pasa, am fost un pic egoisti. Portarul a reusit sa salveze sutul lui Papa. Sunt multumit ca am reusit a treia victorie. E important sa castigi, mai ales in situatia noastra.

Au fost patru schimbari fata de meciul trecut. Trebuie sa avem rabdare cu debutantii, mai e de lucru. E important ca au reusit sa fie prezenti si ca am castigat acest meci. Au dus jocul inteligent.

Papazoglu si Montini sunt cei cu care putem ataca titlul sezonul urmator, Cristovao e si el in carti. Am reusit sa avem o posesie buna.

Montini cred ca a fost suparat pe evolutia lui, nu pentru ca l-am schimbat. Vreau mai mult de la el. In ultimele meciuri nici in fata portii nu mai e prezent. Nimeni nu e titular aici.

Le-am atras atentia lui Jaadi si Sorescu, si Sorescu au fost la limita in prima repriza.

A fost penalty. Au contestat cei de la Iasi, dar a fost penalty. E bine ca la Dinamo macar mai vine lumea la stadion. E foarte bine. Asta e Dinamo, toata lumea vrea sa o bata pe Dinamo. Poli Iasi nu a avut nicio ocazie", a spus Rednic la finalul partidei, la DigiSport.