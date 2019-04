Asul din maneca lui Rednic a plans inainte sa ajunga la Dinamo! "Nu intelegeam de ce am ajuns asa de jos" Dezvaluirea SOC a lui Montini

Mattia Montini e golgheterul lui Dinamo si e considerat cel mai bun transfer al lui Mircea Rednic de la revenirea sa in Stefan cel Mare.

Italianul in varsta de 27 de ani a marturisit, insa, ca venirea la Dinamo nu a fost tocmai un motiv de bucurie pentru el.

Ajuns la 9 goluri in tricoul cainilor rosii, italianul care a jucat in trecut la AS Roma, a marturisit ca a izbucnit in lacrimi inainte sa vina in Romania.

"A plange este un raspuns la emotiile pe care le traim. Uneori, sa plangi te ajuta, pentru ca te elibereaza de stres, pentru ca ai ajuns la o anumita limita. Eu am plans la viata mea, dar nu doar din cauza unor necazuri. Chiar inainte sa vin la Dinamo, in timpul unei discutii cu familia mea, am varsat cateva lacrimi. Nu intelegeam de ce am ajuns atat de joi, ce fac gresit, de ce nu se leaga lucrurile", a marturisit Montini pentru Fanatik.

Montini a trecut si prin alte momente grele in cariera de fotbalist. Chiar daca a avut o perioada impresionanta in tara natala, odata cu trecerea timpului ofertele s-au rarit si a avut de-a face si cu unele "jignitoare", dupa cum spune chiar el.

"Anul trecut a fost unul dintre cei mai grei din viata mea, am trecut printr-o perioada foarte urata. M-am simtit singur, aveam doar familia care ma ajuta. Ma simteam singur in profesia mea, ma simteam inutil, nu puteam face nimic. Nimeni nu ma ajuta. Am primit oferte de-a dreptul jignitoare din Italia, iar un fotbalist ca mine nu le putea lua in considerare. Au fost clipe cand eram la pamant cu moralul, desi nu m-am gandit niciodata sa renunt la fotbal", a marturisit Montini.