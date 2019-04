TALPAN de la Dinamo! Clubul Sportiv vrea sa lase echipa de fotbal fara palmares! FCSB poate sa devina cea mai titrata din Romania

Situatia de la Steaua se poate repeta la Dinamo!

Juristul CS Dinamo anunta ca in acest moment se studiaza posibilitatea de a cere in instanta toate trofeele cucerite de sectia de fotbal a lui Dinamo pana in anul 2000, cand s-a rupt de Clubul Sportiv. Asta ar insemna ca echipa de fotbal din Liga 1 de la Dinamo ar ramane doar cu cele 3 titluri castigate in 2002, 2004 si 2007. Dinamo a mai castigat Cupa in 2001, 2003, 2004, 2005 si 2012, Supercupa in 2005 si 2012 si Cupa Ligii in 2017.

Palmaresul din 1948 si pana azi e mult mai bogat, Dinamo fiind una din cele mai titrate cluburi din Romania, cu 18 titluri in total de campioana si 13 trofee ale Cupei.

"Documentam aceasta varianta, cautam solutii legale, exemple ale unor cluburi. Este vorba de valoarea de brand a clubului, care, cu palmaresul sectiei de fotbal, cu siguranta ar fi mai mare", a anuntat Ciprian Stoica, juristul CS Dinamo, in ProSport.

Un exemplu pentru CS Dinamo este situatia de la Steaua, care se judeca prin Florin Talpan cu Gigi Becali de ani buni. “Si ce s-a intamplat la Steaua este un exemplu, insa nu stiu daca trebuie comparat”, mai spune Stoica.

Situatia stadionului si implicarea lui Nicolae Badea poate duce la un proces dureros in Stefan cel Mare.

"In momentul de fata, daca vreau sa-mi cumpar un tricou, un suvenir cu Dinamo, trebuie sa merg pe nu stiu unde. De ce sa nu existe aceasta posibilitate, Clubul Sportiv sa poata comercializa produse promotionale ale sectiei de fotbal? Pana la urma, zeci de ani, sub acest nume, cu acel D pe piept, s-a facut performanta si la fotbal. Este si o chestiune de valoare de brand, trebuie sa o recunoastem”, a mai spus el pentru ProSport.

In acest moment, Dinamo ar fi cea mai titrata echipa din Romania. O impartire a palmaresului intre CS si echipa lui Negoita poate transforma FCSB in cea mai titrata echipa din Liga 1, cu 5 titluri cucerite din 2004 si pana acum.