POLI IASI - DINAMO LIVE 21:00 | "Cainii" pot egala Mediasul sau pot fi depasiti de ieseni in clasamentul Play Out-ului. Rednic debuteaza un jucator: ECHIPELE

Celelalte meciuri din Play Out.

POLI IASI - DINAMO LIVE 21:00

Fazele meciului



Echipele de start



Poli Iasi: Rusu - Rus, Gardos, Frasinescu, Sin - Mihalache, Cioinac - Sanoh, Teixeira, Pantiru - Platini

Rezerve: Mino Peralta, Pipos, Bosoi, Willy Semedo, Cristea, Qaka, Nascimento

Dinamo: Mutiu - Dussaut, Mallo, Ciobotariu, Aliji - Sorescu, Kabashi, Nistor, R. Jaadi - Montini, Papazoglou

Rezerve: Mandanda, Grigore, N. Jaadi, Serban, Zenke, Cristovao, N'Diaye

Pe locul 2 al Play Out-ului dupa patru etape disputate, Dinamo are sansa de a o egala pe Gaz Metan in clasament. Echipa lui Mircea Rednic are, insa, o deplasare grea la Iasi. Politehnica Iasi ii iese in cale lui Dinamo. Meciul e programat vineri seara, de la 21:00.

Dinamo are 25 de puncte in Play Out, cu 3 ai putine decat Gaz Metan si cu doar 2 peste Poli iasi.

In cazul unei victorii, "cainii" pot spera la primul loc al Play Out-ului, daca Voluntariul va castiga cu Medias pe teren propriu.

Pe de alta parte, in cazul unei infrangeri, Dinamo va fi depasita de Poli Iasi.